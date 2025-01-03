Çamaşır Makinesinin Kapağını Açık mı Yoksa Kapalı mı Bırakmak Gerek? 40 Yıllık Servis Ustası Açıkladı

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN KAPAĞINI AÇIK MI YOKSA KAPALI MI BIRAKMAK GEREK?

Kapıyı Açmak: Kapıyı açık bırakmak, çamaşır makinesinin iç kısmının daha hızlı kurumasını sağlar ve böylece küf oluşumunu engeller. Özellikle nemli ortamlarda veya sık sık çamaşır yıkanan evlerde bu yöntem daha etkili olabilir.

Kapıyı Kapatmak: Bazı uzmanlar, özellikle son teknoloji çamaşır makinelerinde, kapağın kapalı olması durumunda makinenin kendini kurutma özelliği olduğunu belirtiyor. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanabilir. Ancak bu durumda, düzenli olarak makine temizliği yapmak önemlidir.