Çamaşır Makinesine Aspirin Atmak Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Etkisine İnanamayacaksınız
Yılların yorgunluğunu taşıyan beyazlarınız mı sarardı? Artık endişelenmenize gerek yok. Evde kolaylıkla bulabileceğiniz bir malzemeyle beyazlarınızın ilk günkü gibi bembeyaz olmasını sağlayabilirsiniz. İşte size aspirin mucizesi...
Kaynak: Haber Merkezi
Herkes çamaşırlarının kar beyazı olması için çeşitli yollara başvursa da zamanla çamaşırlarda sararmalar meydana gelebilir ve bunun sonucunda ne yapsanız da bir türlü eskisi gibi beyaz olmadıklarını fark edersiniz.
Bugün bu soruna bir dur diyeceğiz ve size hayatta akla gelmeyecek bir yöntem sunacağız. Yapmanız gereken şey basit: Çamaşır makinenizin içerisine aspirin atmak.
İçeriğindeki salisilik asit sayesinde aspirin, kumaş liflerinin derinlerine işleyen sarılıkları etkili bir şekilde çıkarır. Bu sayede beyazlarınız yeniden canlanır.
ASPİRİNLE BEYAZLATMA YÖNTEMİ
4-5 adet aspirini sıcak suda tamamen eritin. Beyaz çamaşırları aspirinli suya batırın ve en az 10 saat bekletin. Çamaşırları normal yıkama programında yıkayın.
Ya da deterjan gözüne aspirin ve deterjanı birlikte ekleyerek çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. 1 kg çamaşır için 1 adet aspirin yeterlidir. Ancak aspirinle beyazlatma yöntemi sadece beyaz çamaşırlarda kullanılması gerekir.