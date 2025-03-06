Çamaşır Makinesindeki Küf ve Kokuyu Anında Yok Etmenin Basit Yolu! Mis Gibi Kokacak

Çamaşır makinelerinde küf genellikle kapaklarda, contaların arkasında, drenaj borularında, filtrelerde ve deterjan ile yumuşatıcı haznelerinde görülür. Bu tür sorunları önlemek için dikkat edilmesi gereken bazı detaylar vardır.

DETERJAN KULLANIMINA DİKKAT EDİN

Kıyafetler için fazla deterjan kullanmak, temizlikten çok deterjan lekelerinin oluşmasına sebep olabilir. Bu lekeler, makinede kalıntı bırakıp, zamanla küf oluşumunu tetikler. Bu yüzden deterjan kullanım miktarına özen gösterilmelidir.