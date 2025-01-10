Çamaşır Makinesinde Tüm Kiri, Tüyü, Küfü Temizliyor: Servis Ustaları Gizli Gizli Bunu Kullanıyor

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN KÜFÜ NASIL TEMİZLENİR?

Kapak ve Conta Temizliği: Eşit miktarda su ve beyaz sirkeyi karıştırarak bir solüsyon hazırlayın. Bu solüsyonla bir bezi ıslatarak makinenizin kapağındaki ve contadaki küfleri temizleyin. 15 dakika beklettikten sonra durulayın.

Makine İçini Temizleme: Makinenizin boş çalıştırma programını seçin ve deterjan gözüne bir bardak beyaz sirke ekleyin. Makineyi bu programda çalıştırarak iç kısmını temizleyin.