Çamaşır Makinesinde Deterjan Kullanımını Yarı Yarıya Düşürecek Formül Ortaya Çıktı
Çamaşır makinesinde deterjan kullanımını yarı yarıya düşürecek sır ortaya çıktı. Boşuna deterjanlara o kadar para vermeyin...
Kaynak: Haber Merkezi
Çamaşır yıkamak çoğu insan için sıkıcı bir iş olarak kabul edilir, özellikle de lekeler can sıkıcı bir hal aldığında. Ancak, çamaşırlarınızı temizlemenin oldukça etkili ve pratik bir yolu var. Bu yöntemi denedikten sonra gözlerinize inanamayacaksınız. Hem deterjan kullanımını yarı yarıya düşürüyor hem de lekeleri silgi gibi siliyor...
Çamaşır makineniz çalışırken statik elektrik üretir, bu da lekelerin tamamen yok olmasını engelleyebilir. Bu sorunu çözmek için yalnızca alüminyum folyo yeterli. Parlak kısımları dışarıda kalacak şekilde 4 cm çapında toplar oluşturun. Çamaşır makinenizin doluluk oranına göre yeterli sayıda folyo topu hazırlayıp çamaşırlarınızla birlikte makineye atın.
LEKELER SİLGİ GİBİ SİLİNECEK
Alüminyum folyo toplarının çamaşırlarınızla birlikte yıkanmasının ardından, lekelerin büyük ölçüde yok olduğunu göreceksiniz. Bu yöntemi hem renkli hem de beyaz çamaşırlar için güvenle kullanabilirsiniz.
DETERJAN KULLANIMI YARI YARIYA DÜŞECEK
Alüminyum folyo kullanarak çamaşır yıkadığınızda, lekelerin etkili bir şekilde giderilmesi sayesinde daha az deterjan kullanma imkanı bulursunuz. Bu da hem ekonomik bir avantaj sağlar hem de çevre dostu bir yaklaşım sergilemenizi destekler.