Çamaşır Makinesi Sıkma Modunda Çok Ses Çıkarıp Titriyorsa Bunu Yapın: Servis Ustası Açıkladı
Çamaşır makinesinin sıkma modundayken çok ses çıkarıp titremesi hem sinir bozucu hem de makinenin ömrünü kısaltıcı bir durumdur. Peki, çamaşır makinenizin sallanmasının nedenleri nelerdir ve bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Evlerimizin vazgeçilmezi olan çamaşır makineleri, zamanla aşırı yüklenme, dengesiz yerleşim veya teknik arızalar nedeniyle sallanmaya ve gürültü yapmaya başlayabilir. Bu durum hem sinir bozucu hem de makinenin ömrünü kısaltıcı bir durumdur. Peki, çamaşır makinenizin sallanmasının nedenleri nelerdir ve bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? İşte detaylar...
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN TİTREYİP SES ÇIKARMASINI ÖNLEYECEK YÖNTEM
Sıkma modu sırasında görülen titreşim ve gürültü problemlerinin en yaygın sebepleri arasında çamaşır makinesinin tamburunun fazla doldurulması yer alır. Birçok ev hanımı, makine üreticileri tarafından belirtilen ağırlık sınırını sonuna kadar kullanmayı tercih ediyor olsa da, uzun süreli kullanım için bu oldukça zararlıdır.
Ayrıca makinenin arkasında veya alt kısmında bulunan nakliye cıvatalarının söküldüğünden emin olun.
Servis ustalarının tavsiyesine göre çamaşır makineleri her zaman 2/3 oranında doldurulmadır. Çünkü belirtilen ağırlıklar kuru çamaşırlar içindir ancak makine yıkama işleminin ardından ıslak çamaşırların ağırlığı artacak ve tamburun tamamen doldurulması halinde makine için belirlenen azami sınırın üzerine çıkacaktır.
Üretici talimatlarında izin verilen ağırlığın her zaman 2/3 oranını kullanmayı alışkanlık haline getirmeniz, makinenizi uzun yıllar sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.