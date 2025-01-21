Çamaşır Makinesi Sıkma Modunda Çok Ses Çıkarıp Titriyorsa Bunu Yapın: Servis Ustası Açıkladı

Evlerimizin vazgeçilmezi olan çamaşır makineleri, zamanla aşırı yüklenme, dengesiz yerleşim veya teknik arızalar nedeniyle sallanmaya ve gürültü yapmaya başlayabilir. Bu durum hem sinir bozucu hem de makinenin ömrünü kısaltıcı bir durumdur. Peki, çamaşır makinenizin sallanmasının nedenleri nelerdir ve bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? İşte detaylar...