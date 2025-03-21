Cam Ocaklar Bu Yöntemle Pırıl Pırıl Oluyor, Tek Bir Çizik Dahi Kalmıyor!

Cam ocakların ilk günkü parlaklığını koruyabilmesi için düzenli ve doğru şekilde temizlenmesi büyük önem taşıyor. Temizlik uzmanları, cam ocakların hem estetik hem de uzun ömürlü olabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

DÜZENLİ TEMİZLİK NEDEN ÖNEMLİ?

Cam ocaklar, günlük yemek pişirme sırasında yağ sıçramaları, yanmış gıda kalıntıları ve lekelerle karşı karşıya kalır. Bu kirler zamanla birikerek hem ocak yüzeyinde lekelenmelere ve çizilmelere neden olabilir hem de hijyen açısından risk oluşturabilir. Uzmanlar, düzenli temizlik yapılmadığında cam yüzeyin zarar görebileceğini ve performansının düşebileceğini belirtiyor.