Çabuk Sararan ve Kokmaya Başlayan Peynirlerin Sebebi Buymuş! Meğer Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz
Kahvaltı sofralarının baş tacı olan peynir, yanlış saklama koşullarına maruz kaldığında hızla bozulabiliyor. Uzmanlar, özellikle evlerde yapılan yaygın bir hatanın, peynirin hem lezzetini kaybetmesine hem de büyük oranda israf edilmesine yol açtığını belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Peynir, yapısı gereği doğru koşullarda muhafaza edilmediğinde hızla küflenebilir veya tat değişimine uğrayabilir. Pek çok kişi, peyniri streç filme sararak ya da hava almayan plastik kaplarda saklamayı tercih ediyor. Ancak bu yöntem, peynirin nefes almasını engelleyerek özellikle beyaz peynir gibi nemli yapılı peynirlerde bozulma sürecini hızlandırıyor.
PARA ÇÖPE GİDİYOR
Beslenme uzmanları, peyniri hava almayan kaplarda veya kendi salamura suyundan uzak şekilde saklamanın, dış yüzeyinde kuruma, iç kısmında ise istenmeyen koku ve tat değişimine neden olduğunu belirtiyor. Bozulan peynirin bitmeden çöpe atılması da ekonomik olarak da büyük kayba yol açıyor.
PEYNİRİ UZUN SÜRE TAZE TUTMANIN YOLLARI
Uzmanlara göre, beyaz peynirin tazeliğini koruyabilmesi için kendi salamura suyu içinde, cam bir kapta ve buzdolabında muhafaza edilmesi gerekiyor. Eğer salamura suyu yoksa, içme suyuna az miktarda tuz eklenerek alternatif bir çözelti hazırlanabilir.
Kaşar peyniri gibi sert yapılı peynirlerin ise doğrudan plastik kaplarda saklanması yerine, önce yağlı kâğıda sarılması ve ardından kilitli bir buzdolabı poşetine yerleştirilmesi tavsiye ediliyor.