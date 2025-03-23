Çabuk Sararan ve Kokmaya Başlayan Peynirlerin Sebebi Buymuş! Meğer Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz

PEYNİRİ UZUN SÜRE TAZE TUTMANIN YOLLARI

Uzmanlara göre, beyaz peynirin tazeliğini koruyabilmesi için kendi salamura suyu içinde, cam bir kapta ve buzdolabında muhafaza edilmesi gerekiyor. Eğer salamura suyu yoksa, içme suyuna az miktarda tuz eklenerek alternatif bir çözelti hazırlanabilir.

Kaşar peyniri gibi sert yapılı peynirlerin ise doğrudan plastik kaplarda saklanması yerine, önce yağlı kâğıda sarılması ve ardından kilitli bir buzdolabı poşetine yerleştirilmesi tavsiye ediliyor.