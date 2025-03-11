Buzdolabında Sebze ve Meyvelerin Raf Ömrünü İkiye Katlayan Yöntem! 1 Tane Koymak Bile Yetiyor

Sebze ve meyvelerin hızlı şekilde bozulmasının en büyük nedenlerinden biri, buzdolabındaki nem dengesidir. Uzmanlar, bu sorunu çözmek için ilginç bir öneride bulunuyor. Marketten aldığınız ürünlerin alt kısmında bulunan küçük köpükler, sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzatmak için oldukça etkili bir çözüm sunuyor.