Buzdolabına Tuvalet Kağıdı Koymak Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Top Top Koyacaksınız

Son zamanlarda, sosyal medyada tuvalet kağıdını buzdolabına koymak popüler hale gelen bir temizlik numarası olarak karşımıza çıkmaya başladı. Duyunca ne kadar ilginç gelse de aslında buzdolabına tuvalet kağıdı koymanın daha önce duymadığınız ilginç faydaları bulunuyor. Son derece pratik ve etkili olan bu yöntem bir çok sorunu ortadan kaldırıyor. İşte buzdolabına tuvalet kağıdı koymanın etkileri...

3 HAFTADA BİR TUVALET KAĞIDINI DEĞİŞTİRİN

Buzdolabınızın raflarından birine, tercihen arkaya yakın, sizi engellemeyecek bir yere bir rulo tuvalet kağıdı koyun. Ruloda ne kadar çok kağıt varsa, rulonun buzdolabında bulunan nemi ve kötü kokuları emme kapasitesi o kadar fazla olur. Bu ruloyu her üç haftada bir değiştirin. Değiştirdikten sonra, buzdolabı tuvalet kağıdı rulosunu çöpe atın.