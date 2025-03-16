Burun Tıkanıklığını Tünel Gibi Açıyor: Hortum Gibi Nefes Aldıracak Yöntem Ortaya Çıktı

TUZ VE KARBONAT YÖNTEMİ

Tuz ve karbonatlı su, burun tıkanıklığını açmak için doğal bir tedavi yöntemidir. Tuz ve karbonatla burun tıkanıklığını açmak için şu yolu izleyebilirsiniz:

Bir bardak ılık suya yarım çay kaşığı karbonat ve yine yarım çay kaşığı tuz ekleyip iyice karıştırın. Karışım suda kaybolduğu zaman burnunuza çekip temizliğini yapın.