Burun Tıkanıklığını Tünel Gibi Açıyor: Hortum Gibi Nefes Aldıracak Yöntem Ortaya Çıktı
Burun tıkanıklığı, yaz kış birçok kişinin muzdarip olduğu sıkıntılardan biridir. Baş ağrısı gibi sorunlara da neden olan burun tıkanıklığını açmak için bazı yöntemler bulunuyor. İşte burun tıkanıklığı için mentol etkisi yaratacak tüyolar…
Kaynak: Haber Merkezi
Burun tıkanıklığı, rahat nefes almanın önüne geçerek baş ağrısı gibi rahatsızlıklara neden olabilen can sıkıcı bir sorundur. Çoğunlukla da hastalıkların beraberinde karşılaşılan burun tıkanıklığının doğal yöntemlerle önüne geçilebilir. Peki burun tıkanıklığı nasıl geçer? İşte yolu…
TUZ VE KARBONAT YÖNTEMİ
Tuz ve karbonatlı su, burun tıkanıklığını açmak için doğal bir tedavi yöntemidir. Tuz ve karbonatla burun tıkanıklığını açmak için şu yolu izleyebilirsiniz:
Bir bardak ılık suya yarım çay kaşığı karbonat ve yine yarım çay kaşığı tuz ekleyip iyice karıştırın. Karışım suda kaybolduğu zaman burnunuza çekip temizliğini yapın.
TIKANIKLIĞA BUHAR BANYOSU
Burun tıkanıklığı için buhar banyosu da sıkça tercih edilen doğal yöntemlerden biridir. Burun tıkanıklığını geçiren buhar banyosu, dakikalar içerisinde rahat nefes almayı mümkün kılabilir. Burun tıkanıklığı için buhar banyosunu şu şekilde yapabilirsiniz:
Ne çok büyük ne çok küçük olacak şekilde ortalama bir kaba sıcak suyu doldurun. Suya birkaç damla okaliptüs yağı damlatın ve suda biraz karışmasına izin verin. Ardından yanınızda bulundurduğunuz bir havluyu başınıza örtüp suya doğru yaklaşın. 5-10 dakika aralığında buharlı suyu solumanız dolmuş sinüsleri açarak burun tıkanıklığını geçirecektir.
DOĞAL BİTKİ ÇAYLARININ ETKİSİ
Burun tıkanıklığını açmak için tuz-karbonat ve buhar banyosu yöntemlerinin yanı sıra bitki çayları da burun tıkanıklığı için iyi gelen doğal yollardan biridir. Zencefil, adaçayı ve ıhlamur gibi doğal bitki çayları demleyip içmek vücut direncini artırarak burun tıkanıklığını geçirmesinin beraberinde, içerken çayın sıcak buharı da yine burun tıkanıklığı için etki edecektir.