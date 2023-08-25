Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı: Evlerine bile sokmuyorlarmış
Avrupa Yakası dizisindeki karakterlerden biri olan Burhan Altıntop'un düşkünlüğüyle bilinirliği artan 'Ağlayan Çocuk Çiko'nun ardında bir lanet varmış. İşte Çiko'nun hikayesi...
Bir dönemler özellikle Avrupa Yakası dizisinden gördüğümüz Çiko isimli "Ağlayan Çocuk" tablosu İtalyan ressam Bruno Amadio'ya ait. Dünya çapında milyonlarca satan tablo popüler olduğu dönemlerde oldukça seviliyordu.
1950'Lİ YILLARDA 250 BİNDEN FAZLA KOPYASI YAPILDI
Ancak sonrasında "Ağlayan Çocuk" tablosunun İngiliz basınında lanetli olduğu öne sürüldü. 1950'lerden itibaren dünyanın her yerine yayılan tablonun farklı çeşitleri yapıldı. Ancak ilk çıkan orijinal tablodaki çocuk kumral ve ela gözlüydü.
TABLONUN LANETLİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Tablonun lanetli olduğunu öne süren İngiliz basını ise bu durumu yine İngiltere'de yaşanan bir yangına bağlıyor. The Sun gazetesinin yayımladığı bir habere göre bir itfaiyeci, yangın çıkan evlerindeki tüm eşyaların kül olduğunu ancak bu tablonun hiç zarar görmediğini söyledi.
TABLONUN YANGINA NEDEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ
İlerleyen dönemlerde hiçbir itfaiyeci bu "Ağlayan Çocuk" tablosunu evine sokmadı. Böylece birçok insan paniğe kapıldı. Ancak yangının çıkmasına neden olan asıl durum elektrikli sobaların perdeye veya yatağa yakın durmasıydı.