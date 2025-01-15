Bulaşık Deterjanı Kullanmadan Önce 222 Kez Düşünün! Karaciğere Kadar Hayati Tehlikesi Var

Yarmoshuk’a göre, bulaşık deterjanları görsel olarak algılanamayan, ancak sağlığa ciddi zararlar verebilecek kalıntılar bırakabiliyor. Bu kalıntılar, bulaşık yüzeylerinde yetersiz durulama nedeniyle birikiyor ve ardından yiyecek veya içecekler aracılığıyla vücuda giriyor.

Uzmanlar, bu kalıntıların tamamen temizlenebilmesi için sıcak su altında en az 2-3 dakika boyunca durulama yapılması gerektiğini belirtiyor. Ancak yalnızca bulaşık makineleri, deterjan kalıntılarını minimum seviyeye indirebiliyor. Buna rağmen, makinede yıkanan bulaşıklarda dahi az miktarda deterjan kalıntısı kalabilme ihtimali bulunuyor.