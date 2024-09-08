Bu Yöntem Dolmalık Biberleri İlk Günkü Gibi Taze Bırakıyor: Çürümeden Uzun Süre Saklayabilirsiniz

Sağlıklı beslenmek isteyenler için kış aylarında taze sebze stoklamak oldukça önemlidir. Dolmalık biber ise, bu dönemde sofraların vazgeçilmezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bazı vatandaşlar, kışlık olarak hazırladıkları biberlerin hızlıca bozulmasından şikayetçi. Neyse ki, pratik bir yöntemle biberlerinizi uzun süre taze tutmak mümkün.

Kışlık dolmalık biber hazırlarken, öncelikle olgun, sağlam ve temiz biberleri seçmeye dikkat edin. Çürük veya zarar görmüş olanları ayırarak işe başlayın. Biberleri iyice yıkayın ve saplarını kesin. İsteğe bağlı olarak biberleri bütün bırakabilir ya da ikiye bölebilirsiniz.