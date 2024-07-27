Bu Yiyecekleri Kahveyle Birlikte Tüketmek Zehir Saçıyor
Yanında tükettiğiniz bazı yiyecekler kahvenin tadını kaçırmakla birlikte sağlığınız için de tehlikeli durumlara neden olabiliyor. Siz de sağlıklı bir hayat için listedeki yiyecekleri mümkün olduğunca kahve ile birlikte tüketmemelisiniz.
Sevilerek tüketilen kahve, yanında lokum ya da ufak atıştırmalıklarla birlikte çok daha lezzetli olabiliyor. Ancak son yıllarda kahvenin yanında sunulan birçok farklı ürün, kahvenin lezzetini düşürdüğü gibi aynı zamanda sağlığımız için büyük bir tehdit oluşturuyor.
Yapılan çalışmalarda kahveyle birlikte tüketilmesi halinde sağlığa zararlı olabilecek gıdalar listelendi
NARENCİYELER
Son dönemde kahveleri narenciyeler ve ufak meyve sularıyla birlikte tüketmek revaçta. Ancak bu pek de iyi bir fikir değil. Narenciyelerde bulunan yoğun asit miktarı, kahvenin asidik özelliklerinin artmasına neden olur. Bu durum çoğu zaman kahveyi narenciye ile birlikte tüketen kişilerde mide yanması ve tahriş şikayetlerinin görülmesiyle sonuçlanır.
Ayrıca bu tüketim şekli, vücuda girecek demirin besinlerden emilimini de olumsuz şekilde etkiler.
SÜT ÜRÜNLERİ
Kahveyi sert içmek istemeyen kişiler için olmazsa olmaz ürünler arasında süt yer alır. Sütlü kahve tüketmek bir sorun teşkil etmese de, kahveyle birlikte çok fazla süt ürününün birlikte tüketilmesi vücutta sorunlara yol açabiliyor.
Süt, peynir ve yoğurtta bulunan kalsiyum kafeinin emilimini engelleyebilir. Ayrıca süt proteinleri kahve antioksidanlarını bağlayarak bunların faydalı etkilerini azaltabilir.
TATLILAR
Kahveyle en çok tüketilen besinler arasında tatlılar gelir. Ancak tatlı yiyecekler, kahve ile birlikte tüketildiğinde kan şekerindeki insülin miktarının aniden artmasına neden olmakta.
Üstelik bu yükseliş kısa süreli yaşanacağından, kan şekerinin ilerleyen dakikalarda aniden düşmesiyle birlikte vücut üzerinde yaşanan sarsılma, kilo verme ve alma süreçlerini olumsuz etkileyebilir.
ALKOL
Son zamanlarda kahveyle birlikte tüketilen alkollerin sayısı artarken, uzmanlar bu birleşimin zararlı olabileceğini düşünüyor. Kafeinin vücutta yarattığı etki, alkol tüketiminin artmasına neden olmakta.
Ayrıca her iki içeceğin de idrar söktürücü etkisi olduğundan, vücuttaki dehidrasyon riski de artış göstermektedir.
ET ÜRÜNLERİ
Etin kahveyle birlikte tüketilmesi yiyeceklerdeki demirin emilimini zorlaştırabilir. Kahvede bulunan tanenler demiri bağlayarak vücutta daha az kullanılabilir hale getirir.
Bu özellikle anemisi olan veya anemiye yatkın kişiler için sakıncalıdır.
ÇİKOLATA
Kahve ve çikolata kombinasyonu her ne kadar popüler olsa da bazı kişiler için sorun yaratabiliyor.
Her iki ürün de kafein içerir ve bir arada alınması sinir sisteminin aşırı uyarılmasına neden olarak kaygı ve uyku bozukluklarına neden olabilir.