Bu Yiyecekleri Kahveyle Birlikte Tüketmek Zehir Saçıyor

TATLILAR



Kahveyle en çok tüketilen besinler arasında tatlılar gelir. Ancak tatlı yiyecekler, kahve ile birlikte tüketildiğinde kan şekerindeki insülin miktarının aniden artmasına neden olmakta.



Üstelik bu yükseliş kısa süreli yaşanacağından, kan şekerinin ilerleyen dakikalarda aniden düşmesiyle birlikte vücut üzerinde yaşanan sarsılma, kilo verme ve alma süreçlerini olumsuz etkileyebilir.



ALKOL



Son zamanlarda kahveyle birlikte tüketilen alkollerin sayısı artarken, uzmanlar bu birleşimin zararlı olabileceğini düşünüyor. Kafeinin vücutta yarattığı etki, alkol tüketiminin artmasına neden olmakta.



Ayrıca her iki içeceğin de idrar söktürücü etkisi olduğundan, vücuttaki dehidrasyon riski de artış göstermektedir.



ET ÜRÜNLERİ



Etin kahveyle birlikte tüketilmesi yiyeceklerdeki demirin emilimini zorlaştırabilir. Kahvede bulunan tanenler demiri bağlayarak vücutta daha az kullanılabilir hale getirir.



Bu özellikle anemisi olan veya anemiye yatkın kişiler için sakıncalıdır.



ÇİKOLATA



Kahve ve çikolata kombinasyonu her ne kadar popüler olsa da bazı kişiler için sorun yaratabiliyor.



Her iki ürün de kafein içerir ve bir arada alınması sinir sisteminin aşırı uyarılmasına neden olarak kaygı ve uyku bozukluklarına neden olabilir.