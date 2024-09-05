Bu Teknikle Yapılan Akıtma Asla Kuru Olmuyor! Usta Şeflerin Lezzet Sırrı
Yoğurtlu akıtma tarifi sayesinde pamuk gibi yumuşacık bir kahvaltılık hazırlayabilir ve lezzetlendirebilirsiniz. İşte herkesten tam not alan, damaklara bir parmak bal çalan yoğurtlu akıtma tarifinin detayları.
Yoğurtlu akıtma tarifi, kahvaltı sofralarınıza farklı bir lezzet katmak isteyenler için harika bir seçenek olabilir. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, pofuduk kıvamıyla damakları şenlendirecek bir lezzet sunuyor. İşte yoğurtlu akıtma tarifinin detayları ve püf noktaları:
YOĞURTLU AKITMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Bir su bardağı un
2 yumurta
Bir su bardağı yoğurt
Bir kahve fincanı ılık su
Tuz
Toz şeker
YOĞURTLU AKITMA NASIL YAPILIR?
Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Yoğurdu da kaba ekleyin ve iki malzemeyi çırpın.
Suyu ekledikten sonra çırpma işlemine devam esin. Ardından unu da eleyerek kaba aktarın.
Malzemeleri homojen bir karışım alana kadar çırpın. Son aşamada tuzu ve toz şekeri ekleyin.
Hazırladığınız krep hamurunu 10 dakika kadar dinlendirin.
Krep tavasını hafif bir şekilde tereyağı ile yağlayın. Orta ateşte tavayı kızdırın.
Hamurdan bir kepçe alın ve kızgın tavaya aktarın. Akıtmanın yayılması için tavanızı hafif hafif döndürün.
Akıtmanın alt kısmı hafif kızarınca ters çevirin ve bu yüzünü de pişirin. Afiyet olsun.
Kaynak: Mynet.com, Youtube.com