Bu Teknikle Yapılan Akıtma Asla Kuru Olmuyor! Usta Şeflerin Lezzet Sırrı

Yoğurtlu akıtma tarifi, kahvaltı sofralarınıza farklı bir lezzet katmak isteyenler için harika bir seçenek olabilir. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, pofuduk kıvamıyla damakları şenlendirecek bir lezzet sunuyor. İşte yoğurtlu akıtma tarifinin detayları ve püf noktaları:

YOĞURTLU AKITMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER



Bir su bardağı un

2 yumurta

Bir su bardağı yoğurt

Bir kahve fincanı ılık su

Tuz

Toz şeker