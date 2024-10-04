Bu Şampuanlar Kel Yapıyor: Sakın Para Vermeyin! Saçları Avuç Avuç Döküyor

1. SÜLFATLAR

Sülfatlar, şampuanlarda yaygın olarak kullanılan yüzey aktif maddelerdir. Kiri ve yağı etkili bir şekilde temizlese de, saç derisindeki doğal yağları da yok eder. Bu durum, saçların kurumasına ve kırılmasına neden olabilir. Sülfatsız şampuanları tercih etmek, saç sağlığınızı korumak açısından faydalı olacaktır.