Bu Şampuanlar Kel Yapıyor: Sakın Para Vermeyin! Saçları Avuç Avuç Döküyor
Bu şampuanların saç köklerini zayıflatarak dökülmelere yol açtığı ortaya çıktı. Sakın boşuna para vermeyin! Bu şampuanlar saçları avuç avuç döküyor, kelliğe neden oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Saç sağlığı denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak temizleme işlemi gelir. Bu amaçla şampuan ve saç kremi gibi ürünler kullanırız. Ancak, bazı şampuanlar saç sağlığına ciddi zarar veriyor. Bu şampuanların saç köklerini zayıflatarak dökülmelere yol açtığı tespit edildi. İşte banyonuzda kesinlikle yer almaması gereken şampuanlar...
1. SÜLFATLAR
Sülfatlar, şampuanlarda yaygın olarak kullanılan yüzey aktif maddelerdir. Kiri ve yağı etkili bir şekilde temizlese de, saç derisindeki doğal yağları da yok eder. Bu durum, saçların kurumasına ve kırılmasına neden olabilir. Sülfatsız şampuanları tercih etmek, saç sağlığınızı korumak açısından faydalı olacaktır.
2. PARABENLER
Parabenler, şampuanların raf ömrünü uzatmak için kullanılan sentetik koruyuculardır. Ancak, araştırmalar parabenlerin hormonal dengeyi bozabileceğini ve bu durumun saç dökülmesine yol açabileceğini göstermektedir. "Doğal" veya "organik" etiketli paraben içermeyen şampuanları tercih etmek en iyisidir.
3. FORMALDEHİT
Formaldehit, bazı şampuanlarda bakteri üremesini önlemek için kullanılan bir koruyucudur. Su ile temas ettiğinde açığa çıkan formaldehit, saçın incelmesine ve saç derisinin tahriş olmasına neden olabilir. Formaldehit içermeyen ürünleri seçerek bu riski azaltabilirsiniz.
4. SİLİKONLAR
Silikonlar, saçı pürüzsüz ve parlak hale getirmek için kullanılır. Ancak, saç derisinde birikerek folikülleri tıkayabilir ve sağlıklı saç büyümesini engelleyebilir. Silikon içermeyen şampuanlar tercih ederek saç derinizi temiz tutabilir ve sağlıklı bir uzama sağlayabilirsiniz.
5. SENTETİK KOKULAR
Şampuanlardaki kokular zararsız görünse de, birçok sentetik koku saç derisini tahriş edebilecek kimyasallar içerir. Bu durum bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açarak saç dökülmesine neden olabilir. Kokusuz veya doğal kokulu şampuanlar kullanarak bu riski azaltabilirsiniz.