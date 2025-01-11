Bu Renkteki Kitaplarda Zehirli Boya Tespit Edildi: Kütüphanelerden Toplatılıyor

KÜTÜPHANELER KALDIRMAYA BAŞLADI

O dönemde, kitapların daha ucuz ve çekici hale getirilmesi için bu zehirli boyalar kullanılıyordu. Ancak, bu boyaların insan sağlığına olan etkileri o dönemde tam olarak bilinmiyordu. Bu tehlikenin ortaya çıkmasıyla birçok kütüphane ve müze, koleksiyonlarındaki eski kitapları incelemeye başladı. Fransa Ulusal Kütüphanesi, arsenik içerdiği düşünülen zümrüt yeşili kapaklı dört kitabını raflardan kaldırdığını açıkladı. Bunların çok az zarara yol açması muhtemel olsa da kütüphane, kitapları tekrar raflara koymadan önce testler yapmaya başladı.