Bu Renkteki Kitaplarda Zehirli Boya Tespit Edildi: Kütüphanelerden Toplatılıyor
Bazı kitapların kapaklarında kullanılan renklerde zehirli kimyasalların bulunduğu tespit edildi. Kütüphaneler, kitapların kapak rengine göre bazı kitapları raflardan kaldırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
19. yüzyılda basılan kitapların kapaklarında kullanılan bazı boyaların, insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda, o dönemde kullanılan yeşil, kırmızı ve sarı boyalarda yüksek miktarda arsenik, cıva ve kurşun gibi zehirli maddelerin bulunduğu tespit edildi.
YEŞİL KAPAKLI KİTAPLARIN ZEHİRLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Özellikle yeşil renkli kitap kapaklarında kullanılan "Paris yeşili" adı verilen boya, arsenik içerdiği için oldukça zehirliydi. Bu boya, canlı ve parlak görünümü nedeniyle kitap kapaklarında sıkça tercih edilse de, uzun vadede sağlığa ciddi zararlar verebiliyordu. Zaten bu nedenle, bu boyaya maruz kalan birçok kişinin zehirlenme vakaları yaşandığı biliniyor.
KIRMIZI VE SARI RENKLİ KAPAKLAR BÖBREKLERİ BİTİRİYOR
Kırmızı renkli kitap kapaklarında ise genellikle "cinnabar" adı verilen bir mineral kullanılıyordu. Bu mineral, cıva sülfür içerdiği için böbrek hasarına ve solunum sorunlarına yol açabiliyordu. Sarı renkli kapaklı kitaplarda ise yüksek miktarda kurşun kromat bulunuyordu.
KÜTÜPHANELER KALDIRMAYA BAŞLADI
O dönemde, kitapların daha ucuz ve çekici hale getirilmesi için bu zehirli boyalar kullanılıyordu. Ancak, bu boyaların insan sağlığına olan etkileri o dönemde tam olarak bilinmiyordu. Bu tehlikenin ortaya çıkmasıyla birçok kütüphane ve müze, koleksiyonlarındaki eski kitapları incelemeye başladı. Fransa Ulusal Kütüphanesi, arsenik içerdiği düşünülen zümrüt yeşili kapaklı dört kitabını raflardan kaldırdığını açıkladı. Bunların çok az zarara yol açması muhtemel olsa da kütüphane, kitapları tekrar raflara koymadan önce testler yapmaya başladı.