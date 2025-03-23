Bu Meyve ve Sebzeleri Sakın Çöpe Atmayın! Bu Hata Büyük Risk Taşıyor: Çiçeklere Doğal Gübre Oluyor

Evlerde tüketilen muz, elma, armut gibi meyvelerin çöpe atılması masum bir hareket gibi görünse de, bu durum iklim değişikliğini tetikleyen ciddi bir faktör haline gelebiliyor.

ÇÖPE ATMAYIN, KOMPOST YAPIN

Çevre uzmanları, organik atıkların çöp sahalarına gitmesi yerine kompost haline getirilmesinin daha sürdürülebilir bir yöntem olduğunu vurguluyor. Çünkü çöplüklere atılan meyve ve sebzeler, oksijenle temas edemediği için çürüme sürecinde metan gazı üretiyor. Metan, karbon dioksitten 26 kat daha güçlü bir sera gazı olup küresel ısınmaya büyük ölçüde katkı sağlıyor.