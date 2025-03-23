Bu Meyve ve Sebzeleri Sakın Çöpe Atmayın! Bu Hata Büyük Risk Taşıyor: Çiçeklere Doğal Gübre Oluyor
Günlük hayatımızda sıkça yaptığımız bir alışkanlık, farkında olmadan çevreye büyük zarar veriyor olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Evlerde tüketilen muz, elma, armut gibi meyvelerin çöpe atılması masum bir hareket gibi görünse de, bu durum iklim değişikliğini tetikleyen ciddi bir faktör haline gelebiliyor.
ÇÖPE ATMAYIN, KOMPOST YAPIN
Çevre uzmanları, organik atıkların çöp sahalarına gitmesi yerine kompost haline getirilmesinin daha sürdürülebilir bir yöntem olduğunu vurguluyor. Çünkü çöplüklere atılan meyve ve sebzeler, oksijenle temas edemediği için çürüme sürecinde metan gazı üretiyor. Metan, karbon dioksitten 26 kat daha güçlü bir sera gazı olup küresel ısınmaya büyük ölçüde katkı sağlıyor.
FAZLA ASİDİK MEYVELERİ TERCİH ETMEYİN
Özellikle muz kabukları, elma çekirdekleri, çilek sapları gibi organik atıklar, uygun şekilde kompost yapıldığında besin değeri yüksek bir toprağa dönüşebiliyor. Uzmanlar, bu süreçte limon, greyfurt gibi asidik meyvelerin fazla kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Aşırı asidik içerik, kompostun dengesini bozarak etkisini azaltabiliyor.
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
1970'ten bu yana atık kaynaklı sera gazı emisyonları iki katına çıktı ve bu emisyonların yaklaşık yarısı, katı atıkların çöp sahalarında çürümesiyle oluşan metan gazından kaynaklanıyor. Çevreciler, bu olumsuz etkiyi azaltmanın en kolay yolunun evde organik atıkları ayrıştırarak kompost haline getirmek olduğunu vurguluyor.