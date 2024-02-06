Bu kan grubunda olanlar dahi çıkıyor: IQ'nuz kan grubunuzda gizli

Kan grubunuz IQ'nuza dair önemli işaretler barındırıyor. Bazı kan gruplarına sahip insanlar diğerlerine göre çok daha zeki ve iq'su yüksek oluyor.

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Bu kan grubunda olanlar dahi çıkıyor: IQ'nuz kan grubunuzda gizli - Resim: 1

Bilim dünyası farklı bir konuya daha imza attı. Japon bilim insanlarını kan gruplarını IQ seviyelerine göre sınıflandırdı. Gerçekleştirilen deneye kapsamında oldukça farklı sonuçlar gün yüzüne çıktı.

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Bu kan grubunda olanlar dahi çıkıyor: IQ'nuz kan grubunuzda gizli - Resim: 2

Japon bilim insanları kan gruplarının karakter özelliğini yansıtmalarının yanı sıra, IQ seviyelerinde de ciddi etkilerinin olduğu gösterdi. İşte kan gruplarının bilinmeyen o özellikleri...

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Bu kan grubunda olanlar dahi çıkıyor: IQ'nuz kan grubunuzda gizli - Resim: 3

A KAN GRUBU

A tipi kan grubuna insanların son derece yaratıcı, zeki ve işbirliği yapabilen kişiler olurken A grubu kişilerin aynı zamanda inatçılık ve gerginlik gibi olumsuz özelliklerle de çevrili olduğunu söylememiz mümkün.

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Bu kan grubunda olanlar dahi çıkıyor: IQ'nuz kan grubunuzda gizli - Resim: 4

B KAN GRUBU

B tipi kan grubuna sahip kişilerin ise güçlü, tutkulu, empatik ve kararlı olarak sınıflandırmak son derece mümkün. Bencil ve özensizlik gibi davranışlar yine B kan grubunda görülmektedir.

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Bu kan grubunda olanlar dahi çıkıyor: IQ'nuz kan grubunuzda gizli - Resim: 5

AB KAN GRUBU

AB kan grubuna sahip kişilerde ise akılcılık ve uyum sağlama yeteneği son derece güçlü olmaktadır. Kararsızlık, eleştirellik ve unutkanlık gibi zayıf yönlerde bulunmaktadır.

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Bu kan grubunda olanlar dahi çıkıyor: IQ'nuz kan grubunuzda gizli - Resim: 6

0 KAN GRUBU

0 tipi kan grubuna sahip kişilerin güven, kararlılık, dayanıklılık ve sezgi gibi özelliklerle öne çıkarılırken, zayıf yönleri olarak bencil ve dengesiz olarak görülmektedir.

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Bu kan grubunda olanlar dahi çıkıyor: IQ'nuz kan grubunuzda gizli - Resim: 7

IQ seviyesi diğerlerine nazaran çok daha yüksek çıkan kan grubu A Kan grubu olurken bu kan grubuna sahip olan kişilerin çalışmayı sever yapıları baskın gelmektedir.

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Bu kan grubunda olanlar dahi çıkıyor: IQ'nuz kan grubunuzda gizli - Resim: 8
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