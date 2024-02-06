Bu kan grubunda olanlar dahi çıkıyor: IQ'nuz kan grubunuzda gizli
Kan grubunuz IQ'nuza dair önemli işaretler barındırıyor. Bazı kan gruplarına sahip insanlar diğerlerine göre çok daha zeki ve iq'su yüksek oluyor.
Bilim dünyası farklı bir konuya daha imza attı. Japon bilim insanlarını kan gruplarını IQ seviyelerine göre sınıflandırdı. Gerçekleştirilen deneye kapsamında oldukça farklı sonuçlar gün yüzüne çıktı.
Japon bilim insanları kan gruplarının karakter özelliğini yansıtmalarının yanı sıra, IQ seviyelerinde de ciddi etkilerinin olduğu gösterdi. İşte kan gruplarının bilinmeyen o özellikleri...
A KAN GRUBU
A tipi kan grubuna insanların son derece yaratıcı, zeki ve işbirliği yapabilen kişiler olurken A grubu kişilerin aynı zamanda inatçılık ve gerginlik gibi olumsuz özelliklerle de çevrili olduğunu söylememiz mümkün.
B KAN GRUBU
B tipi kan grubuna sahip kişilerin ise güçlü, tutkulu, empatik ve kararlı olarak sınıflandırmak son derece mümkün. Bencil ve özensizlik gibi davranışlar yine B kan grubunda görülmektedir.
AB KAN GRUBU
AB kan grubuna sahip kişilerde ise akılcılık ve uyum sağlama yeteneği son derece güçlü olmaktadır. Kararsızlık, eleştirellik ve unutkanlık gibi zayıf yönlerde bulunmaktadır.
0 KAN GRUBU
0 tipi kan grubuna sahip kişilerin güven, kararlılık, dayanıklılık ve sezgi gibi özelliklerle öne çıkarılırken, zayıf yönleri olarak bencil ve dengesiz olarak görülmektedir.
IQ seviyesi diğerlerine nazaran çok daha yüksek çıkan kan grubu A Kan grubu olurken bu kan grubuna sahip olan kişilerin çalışmayı sever yapıları baskın gelmektedir.