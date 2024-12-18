Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takmadan Önce 2 Kez Düşünün: Bir Anda Alev Alabilir

4. BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK CİHAZLAR

Bilgisayar, televizyon ve oyun konsolu gibi hassas elektronik cihazlar, uzatma kabloları aracılığıyla bağlandığında performans kaybı yaşayabilir. Ayrıca, bu tür bağlantılar cihazlara zarar verebilir ve güvenlik riskleri oluşturabilir. Bu cihazlar için doğrudan priz bağlantısı en güvenli seçenektir.

5. SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ

Saç kurutma makineleri, yüksek güç tüketen cihazlar arasında yer alır. Uzatma kablosu ile kullanıldığında aşırı yüklenme ve yangın riski artabilir. Güvenli kullanım için doğrudan priz tercih edilmelidir.

6. ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

Elektrikli süpürgeler, çalışma sırasında önemli miktarda enerji tüketir. Uzatma kablosuyla kullanıldığında hem cihazın performansı düşebilir hem de güvenlik riskleri artabilir. Bu nedenle elektrikli süpürgelerin doğrudan prize bağlanması daha güvenlidir.