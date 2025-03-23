Bu Çiçekleri Budamanın Tam Zamanı! Kışa Kadar Çiçekli ve Canlı Kalacaklar

SAĞLIKLI BOL ÇİÇEK AÇMAYA TEŞVİK EDİYOR

Ödüllü bahçe merkezi Old Railway Line Bahçe Merkezi'nden bahçe uzmanı Liam Cleary, bu dönemde hemen budanması gereken sekiz bitkiyi sıraladı. Cleary, "Altın çanağı, kamelya, manolya, leylak, lavanta, ortanca, buddleia ve gül gibi çiçekli çalılar, kıştan kalan ölü veya hasarlı büyümeleri temizlemek için ilkbahar yaklaşırken budanmalıdır. Bu, yaklaşan mevsim için sağlıklı yeni büyümeyi ve canlı çiçekleri teşvik etmeye yardımcı olur" dedi.