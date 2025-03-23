Bu Çiçekleri Budamanın Tam Zamanı! Kışa Kadar Çiçekli ve Canlı Kalacaklar
İlkbahar, bitkilerin büyüme sezonunun başladığı ve bahçıvanların bahçelerine özen göstermeleri gereken bir dönemdir. Bu dönemde bitkileri budamak, yeni büyümeyi teşvik ederek çiçeklerini ve meyvelerini iyileştirebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Zararlılara karşı savunmasız olabilecek bitkilerden ölü, hastalıklı ve hasarlı dalları temizlemek için de budama yapılması gerekyor. Ancak, hangi bitkilerin budanacağı konusunda karar vermek bazen zor olabilir. Bahçe uzmanları, bu süreci kolaylaştırmak amacıyla ilkbaharda budanması gereken bitkiler hakkında bir liste paylaştı.
SAĞLIKLI BOL ÇİÇEK AÇMAYA TEŞVİK EDİYOR
Ödüllü bahçe merkezi Old Railway Line Bahçe Merkezi'nden bahçe uzmanı Liam Cleary, bu dönemde hemen budanması gereken sekiz bitkiyi sıraladı. Cleary, "Altın çanağı, kamelya, manolya, leylak, lavanta, ortanca, buddleia ve gül gibi çiçekli çalılar, kıştan kalan ölü veya hasarlı büyümeleri temizlemek için ilkbahar yaklaşırken budanmalıdır. Bu, yaklaşan mevsim için sağlıklı yeni büyümeyi ve canlı çiçekleri teşvik etmeye yardımcı olur" dedi.
BU ÇİÇEKLERİ BUDAMAKTA GECİKMEYİN
Cleary, özellikle altın çanağı ve kamelya gibi erken çiçek açan çalılar için çiçek tomurcuklarının kesilmemesi adına çiçek açtıktan hemen sonra budama yapılmasının önemli olduğunu belirtti.