Bu Bitkileri Saksısına ve Bahçenize Dikmeden Önce 2 Kez Düşünün! Maddi Olarak Büyük Zarar Verebilir

4- Calleri Armudu

Beyaz çiçekleriyle baharlarda etkileyici bir görüntü sunan Calleri armudu, ne yazık ki güçlü rüzgarlara karşı dayanıksızdır. Dalları kolayca kırılabilir, bu da bahçelerde güvenlik riski oluşturabilir. Ayrıca bazı bölgelerde istilacı bir tür olarak kabul edilmektedir. Çiçeklerinin yaydığı keskin koku da birçok kişi için rahatsız edici olabilir.

5- Gümüşi Akçaağaç

Hızlı büyümesi nedeniyle sıklıkla tercih edilen gümüşi akçaağaç, yapısal zayıflıklarıyla dikkat çeker. Ahşabı dayanıksız olduğu için kuvvetli rüzgarlarda kırılabilir. Ayrıca yüzeye yakın kökleri nedeniyle çevresindeki bitkilerin gelişimini olumsuz etkileyebilir ve altyapıya zarar verebilir. Geniş alanlara sahip bahçelerde daha iyi bir alternatif olabilir.

6- Sumak Ağacı

Sirkeli sumak olarak da bilinen bu tür, kırmızımsı çiçekleriyle görsel olarak etkileyici bir atmosfer sunsa da, rizomları (sürgün kökleri) nedeniyle hızla yayılır ve çevredeki diğer bitkilerin büyümesini baskılayabilir. Kontrollü bir şekilde yetiştirilmesi gereken bu ağaç, düzenli bakım gerektirir.

7- Dut Ağacı

Lezzetli meyveleriyle bilinen dut ağacı, ne yazık ki bahçelerde ciddi temizlik sorunlarına yol açabilir. Olgunlaşan meyveleri sıkça yere düşerek çevreyi kirletebilir ve böcekleri, kuşları kendine çekerek kontrol edilmesi zor bir duruma yol açabilir. Ayrıca, geniş kök yapısı nedeniyle diğer bitkilerin gelişimini de olumsuz etkileyebilir.