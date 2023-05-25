Bu belirtilere dikkat edin: Aldatılıyor olabilirsiniz!

Aldatmanın affı olmayacağı gibi, aldatıldığınızı gösteren belli başlı hareketler olduğu ortaya çıktı. Sevgilinizin ya da eşinizin sizi aldattığını gösteren belli başlı fiziksel uyaranlar bulunurken, bu işaretler aldatıldığınızı gösteriyor. İşte aldatıldığınızı gösteren o detaylar...