Bu belirtilere dikkat edin: Aldatılıyor olabilirsiniz!
Aldatıldığınızı düşünüyorsanız partnerinizin bu hareketlerine dikkat edin.
Sağlıklı bir birlikteliğin en önemli unsuru şüphesiz güvendir. Güven, ilişkinin sahici ve kaliteli bir ilerleyiş içerisinde olmasını sağlarken bazı durumlarda bazı insanlar gaflete düşüp partnerini aldatabilir.
Aldatmanın affı olmayacağı gibi, aldatıldığınızı gösteren belli başlı hareketler olduğu ortaya çıktı. Sevgilinizin ya da eşinizin sizi aldattığını gösteren belli başlı fiziksel uyaranlar bulunurken, bu işaretler aldatıldığınızı gösteriyor. İşte aldatıldığınızı gösteren o detaylar...
Aldatıldığınızı gösteren en temel durum, partnerinizin normalden farklı olarak daha fazla düşünceli davranışlar içerisine girmesi, tepki göstermesi gereken davranışlara aynı tepkiyi göstermemesi yani davranışlarında çeşitli gelgitlerin meydana gelmesi en büyük işaretlerden bir tanesidir.
Özel günlerinizde hediye almayı unutan ya da tercih etmeyen sevgilinizde tam tersi bir durum görmeniz, aldatma ihtimalini güçlendiren unsurlar arasındadır.