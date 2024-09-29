Bu Ayda Doğan Çocuklar Çok Şanslı: İşte Zeki Çocukların Doğduğu Ay

AĞUSTOS AYINDA DOĞANLAR SPOR ALANINDA DAHA BAŞARILI

Öte yandan, Ağustos doğumlu çocuklar akademik başarıda daha düşük puanlar alsa da, spor alanında dikkat çekici bir başarı sergiliyorlar. Özellikle futbol ve basketbol gibi takım sporlarında, yıldız oyuncuların büyük bir kısmının Ağustos doğumlu olduğu belirtiliyor.

EYLÜL İLE ARALIK ARASINDA DOĞANLAR ZEKADA DAHA AVANTAJLI

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'na göre, Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocuklar, okula daha geç başlama avantajına sahip oldukları için zeka gelişiminde daha iyi bir performans sergiliyorlar. Yaz aylarında doğan çocuklara göre daha olgun bir yaşta okula başladıkları için bu durum, akademik başarılarını olumlu yönde etkileyebiliyor.