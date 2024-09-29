Bu Ayda Doğan Çocuklar Çok Şanslı: İşte Zeki Çocukların Doğduğu Ay
Son yapılan araştırmalar, çocukların doğum aylarının zeka gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Bilim insanlarının çocukların doğum ayları ile zeka arasındaki ilişkiyi incelediği bu araştırmalar, çarpıcı sonuçlar sunuyor. Peki, hangi aylarda doğan çocuklar daha zeki olma eğiliminde?
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de yapılan ve 1 milyon öğrencinin verilerini inceleyen araştırmalar, Eylül ayında doğan çocukların akademik başarı açısından diğer aylarda doğanlara göre daha iyi performans sergilediğini gösteriyor. Bu öğrenciler, ortaokuldan üniversiteye kadar en yüksek notları alarak okul hayatlarında başarılarını kanıtlıyorlar.
AĞUSTOS AYINDA DOĞANLAR SPOR ALANINDA DAHA BAŞARILI
Öte yandan, Ağustos doğumlu çocuklar akademik başarıda daha düşük puanlar alsa da, spor alanında dikkat çekici bir başarı sergiliyorlar. Özellikle futbol ve basketbol gibi takım sporlarında, yıldız oyuncuların büyük bir kısmının Ağustos doğumlu olduğu belirtiliyor.
EYLÜL İLE ARALIK ARASINDA DOĞANLAR ZEKADA DAHA AVANTAJLI
ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'na göre, Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocuklar, okula daha geç başlama avantajına sahip oldukları için zeka gelişiminde daha iyi bir performans sergiliyorlar. Yaz aylarında doğan çocuklara göre daha olgun bir yaşta okula başladıkları için bu durum, akademik başarılarını olumlu yönde etkileyebiliyor.
DOĞUM AYI VE YAŞAM SÜRESİ ARASINDAKİ BAĞLANTI
İlginç bir diğer bulgu ise doğum ayının sadece zeka değil, aynı zamanda yaşam süresi üzerinde de etkili olabileceği yönünde. Sonbahar ve kış aylarında doğan kişilerin, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşadığı yapılan araştırmalarla destekleniyor.