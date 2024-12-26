Boşuna Adanalılar Çok Sevmiyor! 1 Bardak İçildiğinde Bağırsakları Arındırıyor
Şalgam suyunun gizli mucizeleri. Bakın neden bolca içmek gerekiyor.
Şalgam suyu, genellikle Adana ve çevresinde tüketilen, fermente edilmiş bir içecektir. Siyah havuç, bulgur ve tuz kullanılarak yapılır. Ekşi ve hafif acı bir tada sahiptir, özellikle kebap gibi yemeklerin yanında tercih edilir.
ŞALGAM SUYUNUN FAYDALARI
Şalgam Suyu Faydaları
Şalgam suyu hem kilo almak isteyenler hem de zayıflamak isteyen kişiler tarafında tüketilen bir içecektir. Şalgam suyunun iştah açıcı özelliği kilo almaya destek olurken, metabolizmayı hızlandıran özelliği ise yağ yakmaya yardımcı olmaktadır.
Şalgam suyunun içeriğinde laktik asit yer alır. Bu özelliği ile sindirim sistemini düzenleyerek karaciğer ve mide hastalıklarına iyi gelir.
Şalgam suyunun içeriğinde bulunan demir ve potasyum içeriği ile diş sağlığına iyi gelirken, kemik sağlığını da kuvvetlendirmeye yardımcı olur.
Şalgam suyunda afrodizyak özelliği bulunur. A, B ve C vitamini açısından zengindir.
A vitamini içeriği ile şalgam suyu göz sağlığı için önemli bir yer tutar.
Kalp ve damar sağlığı dostudur.
Vücuttaki zararlı toksinleri atmanıza yardımcı olan şalgam suyu kötü kolesterole iyi gelir.
Gerginlik ve stresi azaltır.