Birlikte Tüketilince Meğer Hiçbir İşe Yaramıyormuş: Bu Vitaminleri Sakın Böyle Tüketmeyin

Özellikle bazı vitamin ve mineralleri birlikte almak, emilimlerini etkileyebilir ve bu da sağlık yararlarını azaltabilir. İşte hangi vitamin ve minerallerin birlikte alınmaması gerektiğine dair bilgiler:

KALSİYUM VE DEMİR

Kalsiyum, demirin bağırsakta emilimini engelleyebilir. Yüksek kalsiyum alımı, bitkisel demir kaynaklarının emilimini azaltarak demir eksikliğine yol açabilir. Bu nedenle, kalsiyum ve demir takviyelerini farklı saatlerde almak en iyisidir. Örneğin, sabah demir takviyesi alırken, kalsiyumu günün ilerleyen saatlerinde tüketmek en uygunudur.

C VİTAMİNİ VE B12 VİTAMİNİ

C vitamini yüksek dozlarda alındığında, B12 vitamininin gastrointestinal sistemdeki stabilitesini etkileyebilir. Özellikle yüksek doz C vitamini, B12 emilimini engelleyebilir. Bu nedenle, yüksek dozda C vitamini kullanırken B12 seviyelerini izlemek önemlidir.