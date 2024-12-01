Bir Zamanlar Flash TV'nin Efsanesiydi! Yalçın Çakır Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Flash TV'de "Yalçın Abi" olarak hafızalara kazınan ve bir döneme damgasını vuran ünlü gazeteci Yalçın Çakır, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir dönem sıra dışı programlarıyla ekranların vazgeçilmezi olan Çakır, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bodrum'da hayatına devam eden Yalçın Çakır, Gümüşlük bölgesi için Instagram'da bir rehber profili oluşturdu.
63 yaşındaki Çakır'ın son görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti. Bir zamanlar televizyon ekranlarının tanınan yüzü olan Çakır'ı görenler, yıllar içerisindeki değişimi karşısında tanımakta zorlandı.
YALÇIN ÇAKIR KİMDİR?
20 Haziran 1961’de İstanbul Eyüp’te doğan Yalçın Çakır, çocukluk yıllarını Kasımpaşa’da, gençlik dönemini ise Etiler’de geçirdi. İlkokulu 1967-1972 yılları arasında Kasımpaşa’daki Cezayirli Hasanpaşa İlkokulu’nda, ortaokul ve lise eğitimini ise 1972-1978 yılları arasında Levent Ortaokulu ve Lisesi’nde tamamladı. 1978 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Ana Sanat Dalı'na giren Çakır, buradan mezun oldu.
Gazeteciliğe 1978 yılında Hürriyet Gazetesi’nde serbest muhabir olarak başlayan Çakır, aynı dönemde ailesinin ekonomik durumuna katkıda bulunmak için taksi duraklarında çalıştı ve gazinolarda fotoğrafçılık yaptı. Kariyerine Milliyet, Cumhuriyet ve Yeni Asır gazetelerinde devam etti. Gençlik yıllarında Beşiktaş Spor Kulübü’nde boksla da ilgilendi.
Askerlik görevini Manisa Acemi Birliği’nde tamamladıktan sonra Erzurum Paşapınarı 202. Mekanize Piyade Alayı’nda sürdürdü. Bir dönem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen’in danışmanlığını üstlendi.
Yalçın Çakır, tek evliliğinden Cisil Çakır adında bir kız çocuğu sahibidir. 2004 yılında aşırı stres nedeniyle kalp krizi geçirdi.
FLASH TV KARİYERİ
1992 yılından itibaren, aralıklı olarak Flash TV’de çalışan Çakır, "Düzlem Ayna", "Yüzyüze", "Flaş Ekip", "Evlat Acısı", "Evlat Hasreti" gibi programların yapımcılığını üstlendi. 2007’den itibaren sunduğu Gerçeğin Peşinde programı, Ağustos 2012’de son buldu. 2013-2017 yılları arasında Flash TV’de ana haber bülteni ve sabah haber programı Gerçek Gündem’i sundu.
1 Şubat 2017’de Flash TV’den ayrılan Yalçın Çakır, 14 Şubat 2017’de Beyaz TV’ye transfer oldu. Burada, kayıpların aranması, çözülemeyen cinayetlerin araştırılması ve küslerin barıştırılması gibi konulara odaklanan Yalçın Abi adlı programı sundu. Ancak bu program sadece üç ay sürdü.
2017 yılında Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesine yerleşen Çakır, 2018 yılında gumuslukrehber.com adlı bir haber sitesi kurdu.