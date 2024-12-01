Bir Zamanlar Flash TV'nin Efsanesiydi! Yalçın Çakır Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

FLASH TV KARİYERİ

1992 yılından itibaren, aralıklı olarak Flash TV’de çalışan Çakır, "Düzlem Ayna", "Yüzyüze", "Flaş Ekip", "Evlat Acısı", "Evlat Hasreti" gibi programların yapımcılığını üstlendi. 2007’den itibaren sunduğu Gerçeğin Peşinde programı, Ağustos 2012’de son buldu. 2013-2017 yılları arasında Flash TV’de ana haber bülteni ve sabah haber programı Gerçek Gündem’i sundu.

1 Şubat 2017’de Flash TV’den ayrılan Yalçın Çakır, 14 Şubat 2017’de Beyaz TV’ye transfer oldu. Burada, kayıpların aranması, çözülemeyen cinayetlerin araştırılması ve küslerin barıştırılması gibi konulara odaklanan Yalçın Abi adlı programı sundu. Ancak bu program sadece üç ay sürdü.

2017 yılında Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesine yerleşen Çakır, 2018 yılında gumuslukrehber.com adlı bir haber sitesi kurdu.