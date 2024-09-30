Bir Tutamı Bile Kıl Köklerini Tamamen Yok Ediyor! Ağda ve Tıraş Bıçağını Çöpe Attıracak Basit Yöntem

İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal tüy giderme yöntemleri:

MANGAL KÜLÜ FORMÜLÜ

Piknik sonrası çöpe atılan mangal küllerinin, kıl köklerini zayıflatma konusunda etkili olduğu biliniyor. Mangal külü ile masaj yaparak uyguladığınızda kıl kökleri zamanla inceliyor ve tüyler yok oluyor. Bu yöntemi haftada iki kez uyguladığınızda istenmeyen tüylerinizin giderek azaldığını gözlemleyebilirsiniz.

YULAF MASKESİ

Yulaf ezmesi, nazik bir peeling maddesi olarak ciltte kullanılabiliyor. Yüzdeki ince tüylerden kurtulmak için bir yemek kaşığı bal, yarım çay kaşığı iri öğütülmüş yulaf ezmesi ve 6-8 damla limon suyunu karıştırarak macun haline getirin. Bu karışımı yüzünüze uygulayıp 15-20 dakika beklettikten sonra, parmaklarınızla dairesel hareketlerle ovuşturarak çıkarın. Yüzünüzü duruladıktan sonra nemlendirici kullanmayı unutmayın. Düzenli uygulamayla yüzünüzdeki tüylerde azalma görebilirsiniz.