Bir Tutamı Bile Kıl Köklerini Tamamen Yok Ediyor! Ağda ve Tıraş Bıçağını Çöpe Attıracak Basit Yöntem
İstenmeyen tüylerden kurtulmaya çalışırken cildin zarar görmesi sıkça karşılaşılan bir durum. Özellikle ağdanın deriyi yıllar içinde sarkıttığı, tıraş ve cımbız gibi yöntemlerin ise tüyleri kalınlaştırdığına dair endişeler birçok kişiyi rahatsız ediyor. Ancak, bu gibi yan etkilerden korunarak doğal yöntemlerle tüylerden kurtulmak da mümkün. İşte, cilt sağlığınızı koruyarak istenmeyen tüylerden kurtulmanıza yardımcı olabilecek doğal çözümler...
Kaynak: Haber Merkezi
Tıraş etme, cımbızla tüyleri koparma ve ağda gibi geleneksel tüy giderme yöntemleri ciltte tahrişe ve kızarıklıklara neden olabiliyor. Bunun yerine, doğal yollarla tüylerden kurtulma yöntemleri hem daha az zarar veriyor hem de uzun vadede etkili sonuçlar sunabiliyor. Doğal yöntemlerle etkili sonuç almak için ise bu yöntemlerin düzenli olarak uygulanması gerektiği vurgulanıyor.
İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal tüy giderme yöntemleri:
MANGAL KÜLÜ FORMÜLÜ
Piknik sonrası çöpe atılan mangal küllerinin, kıl köklerini zayıflatma konusunda etkili olduğu biliniyor. Mangal külü ile masaj yaparak uyguladığınızda kıl kökleri zamanla inceliyor ve tüyler yok oluyor. Bu yöntemi haftada iki kez uyguladığınızda istenmeyen tüylerinizin giderek azaldığını gözlemleyebilirsiniz.
YULAF MASKESİ
Yulaf ezmesi, nazik bir peeling maddesi olarak ciltte kullanılabiliyor. Yüzdeki ince tüylerden kurtulmak için bir yemek kaşığı bal, yarım çay kaşığı iri öğütülmüş yulaf ezmesi ve 6-8 damla limon suyunu karıştırarak macun haline getirin. Bu karışımı yüzünüze uygulayıp 15-20 dakika beklettikten sonra, parmaklarınızla dairesel hareketlerle ovuşturarak çıkarın. Yüzünüzü duruladıktan sonra nemlendirici kullanmayı unutmayın. Düzenli uygulamayla yüzünüzdeki tüylerde azalma görebilirsiniz.
TUZ VE LİMON
Limonun cilt üzerindeki olumlu etkileri bilinirken, tuz ile birleştiğinde istenmeyen tüyler üzerinde de etkili sonuçlar verebiliyor. Limon ve tuz karışımı, kıl köklerini yumuşatarak tüylerin azalmasına ve zamanla dökülmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda ağda sonrası ciltte oluşan lekelerin giderilmesinde de etkili bir yöntem. Bir miktar taze sıkılmış limon suyunu 1 çay kaşığı tuz ile karıştırıp sprey şişesine boşaltın ve istenmeyen tüylerin bulunduğu bölgeye sıkın. Yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Haftada bir kez bu yöntemi uygulayarak etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.
TÜRK KAHVESİ VE KARBONAT
Türk kahvesi, cilt için yenileyici ve canlandırıcı etkisiyle bilinirken, antibakteriyel özelliğe sahip karbonat ile bir araya geldiğinde istenmeyen tüyler üzerinde de mucizevi sonuçlar doğurabiliyor. Dr. Şems Arslan’ın önerisi olan bu yöntemle, tüylerinizin azalmasını gözlemleyebilirsiniz. Türk kahvesi ve karbonatı karıştırarak masaj yaparak uygulayın, ardından su ile durulayın. Haftada bir veya iki kez uygulayarak kısa sürede sonuç alabilirsiniz.
MANGAL KÜLÜNÜN DİĞER FAYDALARI
Havaların ısınmasıyla birlikte piknik sezonu da açıldı. Mangal ve semaverle yapılan keyifli anlar, sadece lezzetli yiyecekler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda arta kalan odun küllerinin farklı alanlarda fayda sağlamasıyla da dikkat çekiyor. Genellikle mangal sonrası çöpe atılan odun küllerinin, evde birçok soruna çözüm olabileceğini biliyor muydunuz? İşte odun külünün hayatınızı kolaylaştıracak bazı kullanım alanları.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE DOĞAL DETERJAN ALTERNATİFİ
Odun külünden elde edilen kül suyu, doğal bir deterjan alternatifi olarak kullanılabiliyor. Çamaşır makinenizin deterjan gözüne bir çay bardağı kül suyu ekleyerek kıyafetlerinizi daha temiz hale getirebilirsiniz. Daha etkili bir sonuç için zeytinyağlı sabun veya Arap sabunu ile karıştırarak kullanabilir, bu karışımın tamamen erimesi için bir kavanozda iyice çalkalayabilirsiniz.
BUZDOLABINDAKİ KÖTÜ KOKULARA SON
Buzdolabınızda oluşan istenmeyen kokulara karşı odun külü çözüm olabilir. Bir miktar külü suyla karıştırarak buzdolabınıza koyduğunuzda, bu karışım kokuları emerek buzdolabınızın ferah kokmasını sağlar.
HAMAMBÖCEKLERİNE KARŞI ETKİLİ ÇÖZÜM
Evinizde hamamböceği sorunu yaşıyorsanız, odun külü yine yardımınıza koşuyor. Evinizin köşelerine veya ev aletlerinin altına serpiştireceğiniz odun külü, hamamböceklerini uzak tutar. Hamamböceklerinin sert dış kabukları odun külüne dayanamaz, bu sayede evinize yerleşmeleri engellenir.
NEM VE KÜFLENMEYE KARŞI KORUMA
Odun külü, nemi emerek nemli alanlarda oluşabilecek küflenmenin önüne geçiyor. Dolaplarınızın veya bodrum katlarınızın nemli kalmasını önlemek için bir miktar odun külü koyabilirsiniz. Ayrıca, küçük kömür parçaları da bu süreci destekleyerek ortamın kuru kalmasını sağlar.