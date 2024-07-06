Bir Milyon Çocuk İncelendi: Bu Ayda Doğan Çocukların Daha Zeki Olduğu Ortaya Çıktı

EN ZEKİ ÇOCUKLAR EYLÜL AYINDA DOĞUYOR



6 ile 15 yaş arasındaki çocukların okul performansları, ders notları ve iletişim kabiliyetleri değerlendirilerek yapılan bu araştırmada 1 milyon çocuk listelenirken, özellikle Eylül ayında hayata gelen çocukların yaşıtlarından belirgin bir şekilde daha başarılı olduğu ve verilen görevleri daha sağlıklı şekilde yerine getirdiği anlaşıldı.