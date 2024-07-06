Bir Milyon Çocuk İncelendi: Bu Ayda Doğan Çocukların Daha Zeki Olduğu Ortaya Çıktı
ABD'de yapılan bir araştırmada, insanların doğum tarihleri ve zeka seviyeleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 1 milyonun üzerindeki çocuğa ait veriler detaylıca analiz edildi. Ortaya çıkan sonuç, doğum tarihine göre çocukların daha yüksek ya da alçak IQ'ya sahip olabileceğini doğruladı. Araştırmacılar, yayınladıkları sonuçlar ile hangi ayda doğan çocukların daha yüksek zeka seviyesine sahip olduğunu duyurdu.
İnsanların doğum tarihleri ile karakteristik özelliklerini incelemek astrolojiye özgü bir davranış durumu olarak kabul edilmekte. Ancak son yıllarda ABD'de yapılan bir araştırma, bilim dünyasının da doğum tarihlerine yakından ilgi duymasına neden olmuş durumda.
Çocukların zeka seviyeleri ile doğdukları ay arasında bir ilişki olup olmadığını inceleyen bu çalışma için ABD'de eğitim gören yaklaşık 1 milyona yakın çocuğun verileri incelemeye alındı. Ortaya çıkan sonuç, varsayımı doğruladı ve araştırma sonucunda insanların doğduğu ay ile zeka seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıktı.
EN ZEKİ ÇOCUKLAR EYLÜL AYINDA DOĞUYOR
6 ile 15 yaş arasındaki çocukların okul performansları, ders notları ve iletişim kabiliyetleri değerlendirilerek yapılan bu araştırmada 1 milyon çocuk listelenirken, özellikle Eylül ayında hayata gelen çocukların yaşıtlarından belirgin bir şekilde daha başarılı olduğu ve verilen görevleri daha sağlıklı şekilde yerine getirdiği anlaşıldı.
Araştırmayı daha fazla derinleştirmek isteyen ekipler, geçmiş yıllara ilişkin verileri listeledikten sonra bu çocukların aynı zamanda üniversite başarı oranlarını da dikkate almaya karar verdi.
Sonuç, ilk verileri doğrular nitelikte çıktı ve eylül ayında doğan çocuklar, üniversite performansında da yaşıtları arasında en başarılı grup olarak dikkat çekti.
EN BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER AĞUSTOS AYINDA DOĞDU
Öğrencilerin başarı durumları ve doğdukları ay tek tek listelenirken, bu tabloda en başarısız sonuca sahip olan çocuklar ise Ağustos doğumlu olanlar oldu. Bilim dünyasında oldukça dikkat çekici bir tartışmayı tetikleyen rapor sonrasında ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu bir bilgilendirme mesajı yayınladı.
ZEKA FARKININ SEBEBİ OKULA BAŞLAMA TARİHLERİNDEN KAYNAKLANIYOR
Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukların 6 yaşında okula başladığını ve bu nedenle araştırmanın bu yaş grubundan başlatıldığını belirten kurum, Eylül ve Aralık ayları arasında doğan çocukların, yaz aylarında doğan çocuklara kıyasla ortalama 6 ay daha geç okula başladığını ve yaşlarının daha ileride olduğu için zeka seviyelerinin de daha fazla geliştiğini belirtti.
EN BAŞARILI SPORCULAR AĞUSTOS DOĞUMLU
Araştırmanın dünya çapında yankı uyandırmasının ardından incelemeler derinleştirildi. En başarısız öğrencilerin yer aldığı ağustos ayı doğumlu çocuklar, aynı zamanda spor alanında yaşıtları arasında en başarılı grup oldu. Futbol, basketbol ve en popüler sporlardaki şampiyon isimler üzerine yapılan incelemelerde de Ağustos doğumlu sporcuların, en iyi oyuncular arasında yer aldığı görüldü.