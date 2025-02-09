Bir Lokması Bin Derde Deva! Vücudu C Vitaminine Doyuruyor, Ciltte Kırışıklık Bırakmıyor

Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan bal kabağı, zengin besin içeriği ve sağlığa olan faydalarıyla sofralardaki yerini alıyor. Vitamin ve mineral deposu olan bu sebze, bağışıklığı güçlendirmekten göz sağlığını korumaya kadar birçok alanda etkili.