Bir Lokması Bin Derde Deva! Vücudu C Vitaminine Doyuruyor, Ciltte Kırışıklık Bırakmıyor
Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini destekleyen besinler daha fazla tercih edilmeye başlandı. Ancak bir meyve var ki, zengin içeriğiyle hepsine bedel.
Kaynak: Haber Merkezi
Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan bal kabağı, zengin besin içeriği ve sağlığa olan faydalarıyla sofralardaki yerini alıyor. Vitamin ve mineral deposu olan bu sebze, bağışıklığı güçlendirmekten göz sağlığını korumaya kadar birçok alanda etkili.
BAL KABAĞININ FAYDALARI NELERDİR?
Bağışıklık Sistemini Güçlendirir
Yüksek C vitamini içeriği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve bağışıklık fonksiyonlarını destekler.
Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur
Düşük kalorili yapısına rağmen yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlar ve sindirimi destekler.
Kalp Sağlığını Destekler
Potasyum bakımından zengin olan bal kabağı, kan basıncını dengeleyerek kalp hastalıkları ve felç riskini azaltabilir.
Göz Sağlığını Korur
Beta-karoten içeriği sayesinde gece körlüğü ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) gibi göz hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.
Cildi Yeniler ve Korur
C vitamini, beta-karoten ve E vitamini gibi güçlü antioksidanlar, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak kırışıklıkları azaltır ve sağlıklı bir cilt görünümüne katkı sağlar.
Kemik Sağlığını Güçlendirir
K vitamini açısından zengin olan bal kabağı, kemik yoğunluğunu artırarak kemik erimesi riskini azaltır.