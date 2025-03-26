Bir İlk Olarak Duyuruldu: Kadınlar da Artık Askere Alınacak! 2026’da Başlıyor
Danimarka Savunma Bakanlığı, ülke tarihinde bir ilke imza atarak 2026 yılından itibaren kadınların da zorunlu askerlik hizmetine alınacağını duyurdu. Bu karar, hem savunma kapasitesini artırmak hem de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Danimarka’da şu anda sadece 18 yaş üstü erkekler zorunlu askerlik yaparken, kadınlar gönüllülük esasıyla orduya katılabiliyor. Yeni sistemde ise 2026 itibarıyla askerlik yaşına gelen tüm kadınlar da erkeklerle eşit şartlarda silahlı kuvvetlerde görev alacak.
ASKERLİK SÜRESİ DEĞİŞECEK
Danimarka’nın aldığı yeni kararla birlikte, askerlik hizmet süresinin de revize edilmesi bekleniyor.
SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Michael Hildgord, "Günümüzün güvenlik ortamında tüm savaş gücümüzü harekete geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise kararın "ülkenin savunma ihtiyaçları doğrultusunda" alındığını vurguladı.
İSKANDİNAVYA'DA BİR İLK
Danimarka, İskandinav ülkeleri arasında kadınları zorunlu askerliğe dahil eden ilk ülke olacak. Bu hamlenin bölgedeki diğer ülkeler için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.