Bir ilişkide asla sorulmaması gereken sorular

1- "NEDEN ARTIK .... YAPMIYORSUN?"

Eşinizle belirli davranışlar hakkında konuşmak ilişkiniz için faydalı olabilir. Ancak bunu suçlayıcı bir tonla yaparsanız onun savunmaya geçmesine sebep olursunuz. Partneriniz sizin sevdiğiniz ve takdir ettiğiniz şeyi yaptığında bunu kabul edin. Taleplerinizi "Dışarı çıktığımızda elimi tutmanı seviyorum" gibi cümlelerle iletmeniz ilişkiniz için daha iyi olacaktır.