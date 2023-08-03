Bir ilişkide asla sorulmaması gereken sorular
Bir ilişkide partnerinize asla söylememeniz gereken bazı sorular var... Peki onlar neler?
Hayatınızdaki kişiye daha yakın olmak, ona olan ilginizi belli etmek için zaman zaman bazı sorular sormak isteyebilirsiniz. Ancak aklınızdan geçen her şeyi partnerinize söylemek aranızda bir sürtüşmeye neden olabilir. İşte partnerinize asla sormamanız gereken 4 soru...
1- "NEDEN ARTIK .... YAPMIYORSUN?"
Eşinizle belirli davranışlar hakkında konuşmak ilişkiniz için faydalı olabilir. Ancak bunu suçlayıcı bir tonla yaparsanız onun savunmaya geçmesine sebep olursunuz. Partneriniz sizin sevdiğiniz ve takdir ettiğiniz şeyi yaptığında bunu kabul edin. Taleplerinizi "Dışarı çıktığımızda elimi tutmanı seviyorum" gibi cümlelerle iletmeniz ilişkiniz için daha iyi olacaktır.
2- "GÜZEL Mİ?"
Kıskanç olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz ancak böyle bir soru sorduğunuzda tekrar düşünün. Bu tür sorular sadece partnerinize güvenmediğinizi hissettirir.
3- "BUNUNLA ŞİŞMAN MI GÖRÜNÜYORUM?"
Bu tarz soruları zaman zaman hepiniz partnerinize soruyor olabilirsiniz. Ama ne cevap alırsanız alın bu sizi tatmin etmeyecektir; çünkü eşiniz ne derse desin kendinizle ilgili inancınız buysa kötü hissedeceksiniz. Bu sebeple karşınızdaki kişiden inanmadığınız bir iltifat beklemeyin.