Bir Hafta Boyunca Tavuk Çorbası Tüketirseniz Ne Olur?

Parade dergisinin sağlık editörü Leigh Weingus, bu merakı gidermek için ilginç bir deneye imza attı. Weingus, bir hafta boyunca sadece tavuk çorbası tüketerek, bu diyetin sağlığı üzerindeki etkilerini gözlemledi. Deneyine başlarken, büyükannesinin tarifiyle hazırladığı tavuk çorbasını tercih eden Weingus, çorbanın içerisine tavuk göğsü, havuç, soğan, kereviz, kekik, sarımsak, limon suyu ve yumurtalı erişte ekledi.

Deneyin üçüncü gününde, Weingus’un dikkatini çeken ilk şey, diyetine abur cubur ekleme isteğinin ortadan kalkmış olmasıydı. Normalde yıl sonu tatillerinde çok fazla tatlı ve şeker tüketme eğiliminde olduğunu belirten Weingus, tavuk çorbası yedikten sonra bu arzunun kaybolduğunu söyledi. Haftanın sonunda ise kendini daha enerjik hissettiğini ve daha hafif göründüğünü dile getirdi. Tavuk çorbasının hem sağlıklı besinler sunmasının hem de vücudun susuz kalmasını önleyecek kadar sıvı içermesinin bu sonuçlara katkıda bulunduğunu düşündü.