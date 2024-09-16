Bir Hafta Boyunca Tavuk Çorbası Tüketirseniz Ne Olur?
Tavuk çorbası, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda sıkça tüketilen geleneksel bir besindir. İçeriğindeki anti-inflamatuar özellikler, üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarını hafifletebilir. Peki, bir hafta boyunca her öğünde yalnızca tavuk çorbası tüketmenin vücut üzerindeki etkileri neler olur?
Kaynak: Gerçek Gündem
Parade dergisinin sağlık editörü Leigh Weingus, bu merakı gidermek için ilginç bir deneye imza attı. Weingus, bir hafta boyunca sadece tavuk çorbası tüketerek, bu diyetin sağlığı üzerindeki etkilerini gözlemledi. Deneyine başlarken, büyükannesinin tarifiyle hazırladığı tavuk çorbasını tercih eden Weingus, çorbanın içerisine tavuk göğsü, havuç, soğan, kereviz, kekik, sarımsak, limon suyu ve yumurtalı erişte ekledi.
Deneyin üçüncü gününde, Weingus’un dikkatini çeken ilk şey, diyetine abur cubur ekleme isteğinin ortadan kalkmış olmasıydı. Normalde yıl sonu tatillerinde çok fazla tatlı ve şeker tüketme eğiliminde olduğunu belirten Weingus, tavuk çorbası yedikten sonra bu arzunun kaybolduğunu söyledi. Haftanın sonunda ise kendini daha enerjik hissettiğini ve daha hafif göründüğünü dile getirdi. Tavuk çorbasının hem sağlıklı besinler sunmasının hem de vücudun susuz kalmasını önleyecek kadar sıvı içermesinin bu sonuçlara katkıda bulunduğunu düşündü.
Deney süresince Weingus, sağlığında bazı olumlu değişiklikler yaşadı. Kızı, soğuk algınlığına yakalanmış olmasına rağmen, Weingus hastalıktan etkilenmedi. Normalde böyle bir durumda soğuk algınlığına yakalanacağını beklerken, bir hafta boyunca hiçbir hastalık belirtisi göstermedi.
Uyku düzeninde de önemli bir iyileşme fark eden Weingus, geceleri daha rahat uyuduğunu ve sabahları dinlenmiş olarak uyandığını belirtti. Bunun tavuk göğsünde bulunan triptofan adlı amino asitten kaynaklanabileceğini düşündü. Triptofan, vücutta melatonin üretimini artırarak uyku düzenini olumlu yönde etkileyen bir madde olarak bilinir.
Weingus ayrıca, tavuk çorbasının uzun süre tok tutma özelliğini de vurguladı. Kilo vermeye yardımcı olabilecek yiyecekler arasında tavuk çorbasının da yer aldığını ifade etti. Bir kase çorbanın ardından saatlerce tokluk hissi yaşadığını söyledi.
Deney süresince yaşadığı tek olumsuzluk ise daha sık idrara çıkma ihtiyacıydı. Bunu, daha fazla sıvı tüketimine bağlı olarak değerlendiren Weingus, deney sonunda tavuk çorbasının genel olarak sağlığı üzerinde olumlu etkiler bıraktığını belirtti.