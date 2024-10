Bir Dalında Binlerce Şifa! 1 Bardağı Vücudu Dipçik Gibi Yapıyor Ama Fazlası Zehir Oluyor

Şifa deposu olan kuşburnunun fazla tüketildiğinde yarardan çok zarar sağlayabileceğini aktaran uzman diyetisyen Gülsüm Hazman, ‘Çok fazla tüketildiği takdirde vücutta toksik etki oluşturur bunun neticesinde zehirlenmeler yaşanabilir’ dedi.

‘İÇERİSİNDE C VİTAMİNİ BARINDIRIR’

Mustafa Çengel neredeyse her yerde yetiştiğini ifade ederken ‘Kuşburnu Allah'ın verdiği çok şifalı bir meyvedir. Marmelatı, çayı yapılır. Özellikle ıhlamura ekleyip kaynattığımızda tam bir şifa deposu olur. İçerisinde C vitamini barındırır. Özel bir yer gerekmez her yerde yetişir’ ifadelerine yer verdi.