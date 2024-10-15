Bir Dalında Binlerce Şifa! 1 Bardağı Vücudu Dipçik Gibi Yapıyor Ama Fazlası Zehir Oluyor

‘ZEHİRLENMELER YAŞANABİLİR’

Uzman diyetisyen Gülsüm Hazman, bağışıklık sistemine birçok vitaminle destek veren kuşburnu meyvesinin aşırı tüketiminin, yarardan çok zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunurken şu ifadelere yer verdi:

‘Kuşburnu Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetişen çalı formunda ve nohut şeklinde kırmızı meyveleri olan bir bitkidir. Soğuk havaya dayanıklı olduğu için özellikle Sivas bölgesinde çok fazla miktarda yetiştiği görülmektedir. Özellikle bitkisel çay, marmelat, nektar tüketiminde kullanılmaktadır. Kuşburnu yüksek oranda C vitamini içerir. Aynı zamanda B1, B2 ve K vitamini içerir. Yüksek antioksidan bileşenler içerdiği için bağışıklığı güçlendirici etkisi bulunur.

Bu nedenle yaklaşan kış aylarını da göz önünde bulundurduğumuzda biz uzmanlar kuşburnuyu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Tabi ölçülü şekilde kullanmayı öneriyoruz. Çok fazla tüketildiği takdirde vücutta toksik etki oluşturur bunun neticesinde zehirlenmeler yaşanabilir.’