Bir Dalında Binlerce Şifa! 1 Bardağı Vücudu Dipçik Gibi Yapıyor Ama Fazlası Zehir Oluyor
Yüzyıllardır kullanılan güçlü bir antioksidan kaynağı ve C vitamini deposu olarak bilinen bu meyveyi tüketmenin tam zamanı geldi. Hem lezzeti hem de sağlığa faydaları ile dikkat çeken bu meyve fazla tüketildiğinde ise zehirlenmelere yol açabiliyor.
Kaynak: İHA
Sivas'ta sonbaharın gelişiyle birlikte kış hazırlıkları hız kazandı. Doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu, bu hazırlıkların önemli bir parçasını oluşturuyor. Dikenli çalılarda bulunan, nohut büyüklüğünde kırmızı meyveleriyle dikkat çeken kuşburnu, B1, B2, C ve K vitaminleri açısından zengin yapısıyla vatandaşların favori lezzetleri arasında yer alıyor. Dikenlerin arasından özenle toplanan bu meyveden, marmelat, komposto ya da kurutularak çay hazırlanabiliyor.
FAZLASI VÜCUTTA TOKSİK ETKİ OLUŞTURUYOR
Kuşburnu çayı, kış aylarında sıkça tüketilen bitki çayları arasında öne çıkıyor ve birçok hastalığa karşı faydalı etkileriyle biliniyor fakat "azı yarar, fazlası zarar" diyerek dikkatli tüketilmesi öneriliyor.
Şifa deposu olan kuşburnunun fazla tüketildiğinde yarardan çok zarar sağlayabileceğini aktaran uzman diyetisyen Gülsüm Hazman, ‘Çok fazla tüketildiği takdirde vücutta toksik etki oluşturur bunun neticesinde zehirlenmeler yaşanabilir’ dedi.
‘İÇERİSİNDE C VİTAMİNİ BARINDIRIR’
Mustafa Çengel neredeyse her yerde yetiştiğini ifade ederken ‘Kuşburnu Allah'ın verdiği çok şifalı bir meyvedir. Marmelatı, çayı yapılır. Özellikle ıhlamura ekleyip kaynattığımızda tam bir şifa deposu olur. İçerisinde C vitamini barındırır. Özel bir yer gerekmez her yerde yetişir’ ifadelerine yer verdi.
‘ZEHİRLENMELER YAŞANABİLİR’
Uzman diyetisyen Gülsüm Hazman, bağışıklık sistemine birçok vitaminle destek veren kuşburnu meyvesinin aşırı tüketiminin, yarardan çok zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunurken şu ifadelere yer verdi:
‘Kuşburnu Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetişen çalı formunda ve nohut şeklinde kırmızı meyveleri olan bir bitkidir. Soğuk havaya dayanıklı olduğu için özellikle Sivas bölgesinde çok fazla miktarda yetiştiği görülmektedir. Özellikle bitkisel çay, marmelat, nektar tüketiminde kullanılmaktadır. Kuşburnu yüksek oranda C vitamini içerir. Aynı zamanda B1, B2 ve K vitamini içerir. Yüksek antioksidan bileşenler içerdiği için bağışıklığı güçlendirici etkisi bulunur.
Bu nedenle yaklaşan kış aylarını da göz önünde bulundurduğumuzda biz uzmanlar kuşburnuyu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Tabi ölçülü şekilde kullanmayı öneriyoruz. Çok fazla tüketildiği takdirde vücutta toksik etki oluşturur bunun neticesinde zehirlenmeler yaşanabilir.’