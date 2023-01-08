Bilim insanları en etkili flört yöntemini buldu: 'Her zaman işe yarıyor'

ABD ve Norveç'ten araştırmacılar, neredeyse her zaman ve her durumda işe yarayacak flört şeklini ortaya koyan bir çalışma yaptı.

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Bilim insanları en etkili flört yöntemini buldu: 'Her zaman işe yarıyor' - Resim: 1

ABD ve Norveç'ten araştırmacılar, neredeyse her zaman ve her durumda işe yarayacak flört şeklini bulmak için bir çalışma yürüttü.

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Bilim insanları en etkili flört yöntemini buldu: 'Her zaman işe yarıyor' - Resim: 2

Norveç'te 415 ve ABD'de 577 kişiyle yapılan anket çalışması, heteroseksüel ilişkiler arasında öne çıkan, ideal bir flört biçimine işaret etti.

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Bilim insanları en etkili flört yöntemini buldu: 'Her zaman işe yarıyor' - Resim: 3

MİZAH EN ETKİLİ STRATEJİ

Independent Türkçe'nin haberine göre, hakemli bilimsel dergi Evolutionary Psychology'de yayımlanan araştırma, flörtte en etkili stratejinin mizah olduğunu ortaya koydu.

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Bilim insanları en etkili flört yöntemini buldu: 'Her zaman işe yarıyor' - Resim: 4

Mizah her iki cinsiyet için de en etkili yöntem olarak belirlenirken, özellikle erkekler ve uzun süreli ilişki arayanlar için en faydalı strateji olarak kabul edildi.

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