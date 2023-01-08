Bilim insanları en etkili flört yöntemini buldu: 'Her zaman işe yarıyor'
ABD ve Norveç'ten araştırmacılar, neredeyse her zaman ve her durumda işe yarayacak flört şeklini ortaya koyan bir çalışma yaptı.
ABD ve Norveç'ten araştırmacılar, neredeyse her zaman ve her durumda işe yarayacak flört şeklini bulmak için bir çalışma yürüttü.
Norveç'te 415 ve ABD'de 577 kişiyle yapılan anket çalışması, heteroseksüel ilişkiler arasında öne çıkan, ideal bir flört biçimine işaret etti.
MİZAH EN ETKİLİ STRATEJİ
Independent Türkçe'nin haberine göre, hakemli bilimsel dergi Evolutionary Psychology'de yayımlanan araştırma, flörtte en etkili stratejinin mizah olduğunu ortaya koydu.
Mizah her iki cinsiyet için de en etkili yöntem olarak belirlenirken, özellikle erkekler ve uzun süreli ilişki arayanlar için en faydalı strateji olarak kabul edildi.