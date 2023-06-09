Bilim insanları duyurdu: El Nino hava olayı başladı, rekor sıcaklıklar yolda!
ABD'li yetkililer, Dünya’da ısınmaya neden olan El Nino hava olayının başladığını açıklayarak, 2024'ün muhtemelen Dünya’nın en sıcak yılı olacağını belirtti.
Büyük Okyanus'ta El Nino hava olayı başladı.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, tüm gezegeni etkileyen hava olayının önümüzdeki aylarda etkisini kademeli olarak artıracağı belirtildi.
NOAA’dan İklim Bilimci Michelle L’Heureux yaptığı açıklamada, şu iadelere yer verdi:
"El Nino’nun gücüne bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık ve şiddetli yağış riskinin artması gibi çeşitli olumsuz etkilere yol açabileceğini ve gezegenimizde sıcaklık rekorunun yaşanabilir."