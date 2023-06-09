Bilim insanları duyurdu: El Nino hava olayı başladı, rekor sıcaklıklar yolda!

ABD'li yetkililer, Dünya’da ısınmaya neden olan El Nino hava olayının başladığını açıklayarak, 2024'ün muhtemelen Dünya’nın en sıcak yılı olacağını belirtti.

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Bilim insanları duyurdu: El Nino hava olayı başladı, rekor sıcaklıklar yolda! - Resim: 1

Büyük Okyanus'ta El Nino hava olayı başladı.

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Bilim insanları duyurdu: El Nino hava olayı başladı, rekor sıcaklıklar yolda! - Resim: 2

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, tüm gezegeni etkileyen hava olayının önümüzdeki aylarda etkisini kademeli olarak artıracağı belirtildi.

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Bilim insanları duyurdu: El Nino hava olayı başladı, rekor sıcaklıklar yolda! - Resim: 3

NOAA’dan İklim Bilimci Michelle L’Heureux yaptığı açıklamada, şu iadelere yer verdi:

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Bilim insanları duyurdu: El Nino hava olayı başladı, rekor sıcaklıklar yolda! - Resim: 4

"El Nino’nun gücüne bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık ve şiddetli yağış riskinin artması gibi çeşitli olumsuz etkilere yol açabileceğini ve gezegenimizde sıcaklık rekorunun yaşanabilir."

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