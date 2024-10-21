Bilim İnsanları Açıkladı: Sivrisinekler Bu Kişilerin Ömür Boyu Peşlerini Bırakmayacak
Sivrisineklerin, bazı insanları diğerlerine göre daha fazla ısırmasının ardındaki sebep, bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucu açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, sivrisineklerin tat alma duyularının oldukça gelişmiş olduğunu ve bu duyunun, böceklerin iştahını ve biyolojik süreçlerini doğrudan etkilediğini ortaya koydu.
Özellikle insan terinde bulunan tuzlar ve derideki amino asitlerin birleşimi, sivrisineklerin insanları hedef almasının temel nedenlerinden biri olarak görülüyor.
46 FARKLI TAT BİLEŞENİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILDI
Araştırma kapsamında uzmanlar, kaplan sivrisinekleri üzerinde çeşitli tat bileşenlerini test etti. Toplamda 46 farklı tat bileşiği üzerinde yapılan bu deneyler, sivrisineklerin tat nöronlarının farklı uyarıcılara farklı tepkiler verdiğini gösterdi. Örneğin şekerli bileşikler birçok nöronu aktif hale getirip iştahı artırırken, acı bileşiklerin sivrisinekler üzerinde bunaltıcı bir etki yarattığı gözlendi.
SİVRİSİNEKLERİN İŞTAHINI ARTIRIYOR
Bilim insanları, bu bulguların, sivrisineklerin tat alma yeteneklerinin yanı sıra üreme ve diğer biyolojik süreçlerle de doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Özellikle terde bulunan tuz ve amino asitlerin yalnızca birlikte bulunduğunda sivrisineklerin iştahını tetiklediği vurgulandı. Araştırmayı yürüten bilim insanlarından biri, "Bazılarımızın sivrisinekler tarafından diğerlerine göre daha fazla ısırılmasının nedeni bu biyolojik kombinasyon olabilir" dedi.
BÖCEK POPÜLASYONU HER YIL AZALIYOR
Öte yandan, daha önceki raporlar, iklim değişikliği, böcek ilaçları, ışık kirliliği ve tarım faaliyetlerindeki değişikliklerin dünya genelinde böcek popülasyonlarının her yıl yüzde 1 ila 2 oranında azalmasına yol açtığını ortaya koymuştu.