Bilim İnsanları Açıkladı: Sivrisinekler Bu Kişilerin Ömür Boyu Peşlerini Bırakmayacak

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, sivrisineklerin tat alma duyularının oldukça gelişmiş olduğunu ve bu duyunun, böceklerin iştahını ve biyolojik süreçlerini doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

Özellikle insan terinde bulunan tuzlar ve derideki amino asitlerin birleşimi, sivrisineklerin insanları hedef almasının temel nedenlerinden biri olarak görülüyor.

46 FARKLI TAT BİLEŞENİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILDI

Araştırma kapsamında uzmanlar, kaplan sivrisinekleri üzerinde çeşitli tat bileşenlerini test etti. Toplamda 46 farklı tat bileşiği üzerinde yapılan bu deneyler, sivrisineklerin tat nöronlarının farklı uyarıcılara farklı tepkiler verdiğini gösterdi. Örneğin şekerli bileşikler birçok nöronu aktif hale getirip iştahı artırırken, acı bileşiklerin sivrisinekler üzerinde bunaltıcı bir etki yarattığı gözlendi.