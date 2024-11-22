Beyaz Tereyağı ile Sarı Tereyağı Arasındaki Fark Ne? İşte En Sağlıklı Tereyağı

SARI TEREYAĞI NEDEN DAHA SAĞLIKLI?

Uzmanlara göre, sarı tereyağı genellikle daha doğal ve besleyici özelliklere sahip. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir:

Doğal beslenme izleri taşır: Otla beslenen ineklerin sütünden yapılan tereyağı, beta-karoten ve omega-3 yağ asitleri açısından daha zengin olur.

Yüksek vitamin içeriği: Sarı tereyağında A, D, E ve K vitaminlerinin oranı daha fazladır. Bu vitaminler bağışıklık sisteminden kemik sağlığına kadar pek çok alanda vücuda fayda sağlar.

BEYAZ TEREYAĞI KÖTÜ MÜ?

Beyaz tereyağı da sağlıklı olabilir ancak genellikle besin değeri sarı tereyağına göre daha düşüktür. Besin içeriği, üretim şekline ve hayvanın beslenme düzenine göre değişiklik gösterebilir.