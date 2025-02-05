Beyaz Altının Ekimi 20 Gün Erken Başladı: 10 Ay Boyunca Bozulmuyor, Köylüler Tek Tek Topluyor

"TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞININ RAF ÖMRÜ YAKLAŞIK 10 AY"

Taşköprü sarımsağını diğer sarımsaklardan ayıran birçok farklı özelliği olduğunu söyleyen Özkan, "Taşköprü sarımsağı toprakta az duruyor, raf ömrü uzun oluyor. Diğer sarımsaklar eylül ayında toprakla buluşuyor, nisan ayında hasat ediliyor. Raf ömrü 3-4 ay oluyor. Taşköprü sarımsağı ise mart ayında toprakla buluşup temmuz ayında çıkıyor. Raf ömrü yaklaşık 10 ay. Diğer sarımsaklar buzhanede muhafaza ediliyor. Bizim sarımsağımız doğal yollardan saklanabiliyor." diye konuştu.