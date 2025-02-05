Beyaz Altının Ekimi 20 Gün Erken Başladı: 10 Ay Boyunca Bozulmuyor, Köylüler Tek Tek Topluyor
Kastamonu'da Taşköprü sarımsağının ekimine bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 20 gün erken başlandı.
Kaynak: AA
Kastamonu'nun meşhur Taşköprü sarımsağı, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle erken ekildi. Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde her yıl şubat ayının sonunda yapılan sarımsak ekimi, bu yıl yaklaşık 20 gün önce başladı. Erken başlayan ekim işlemleri, bölgedeki çiftçileri sevindirdi.
EKİMİ 20 GÜN ERKEN BAŞLADI
Boyundurcak köyünde çiftçilik yapan Musa Özkan, AA muhabirine, çocukluğundan beri sarımsak ekimi yaptığını belirtti. Özkan, "İlk başta tohumlarımızı ayırırız. Sarımsağın sapları kesilir, dişlenir. Kimi, makine ile kimi, el dikimi ile toprakla buluşturuyor. Mart ayına kadar bu işlemi bitirmek istiyoruz. Tüm çiftçilerimiz ekime başladı.
Bizim normalde 20 gün sonra başlamamız gerekirdi. Kış şartlarının hafif geçmesi ve ramazan ayı nedeniyle ekime erken başladık. Tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Allah herkesin emeğini boşa çıkarmasın." diye konuştu.
"TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞININ RAF ÖMRÜ YAKLAŞIK 10 AY"
Taşköprü sarımsağını diğer sarımsaklardan ayıran birçok farklı özelliği olduğunu söyleyen Özkan, "Taşköprü sarımsağı toprakta az duruyor, raf ömrü uzun oluyor. Diğer sarımsaklar eylül ayında toprakla buluşuyor, nisan ayında hasat ediliyor. Raf ömrü 3-4 ay oluyor. Taşköprü sarımsağı ise mart ayında toprakla buluşup temmuz ayında çıkıyor. Raf ömrü yaklaşık 10 ay. Diğer sarımsaklar buzhanede muhafaza ediliyor. Bizim sarımsağımız doğal yollardan saklanabiliyor." diye konuştu.
SARIMSAĞIN FAYDALARI NELER?
Sarımsağın sağlığa olan faydaları saymakla bitmez. İçeriğindeki allisin sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur, kolesterol seviyesini düşürür, kan basıncını düzenler. Antioksidan özelliği sayesinde hücre hasarını önler, bağırsak sağlığını destekler. Antiviral etkisi sayesinde ise soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı korur.