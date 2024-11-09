Beklenen Hasat Başladı: Köylüler Dallardan Tarakla Tek Tek Topluyor

Vali Şefik Aygöl, Bilecik'in tarımda geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu, yılda 82 farklı ürün yetiştirildiğini ve bazı topraklardan üç ürün elde edilebildiğini belirtti. Bilecik'te 17 bin 500 dekarlık zeytin alanında yaklaşık 2 bin 500 ton rekolte beklendiğini kaydeden Aygöl, bölgedeki sulama ihtiyacına çözüm için DSİ ve ilgili kurumlarla 3 bin dekarlık alan sulanması konusunda bir projenin başlatılacağını söyledi.