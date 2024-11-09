Beklenen Hasat Başladı: Köylüler Dallardan Tarakla Tek Tek Topluyor
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yarım asırdır süren zeytin üretiminde bu yıl hasat devam ediyor.
Kaynak: AA
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yarım asırdır süren zeytin üretiminde bu yıl hasat devam ediyor. Çiftçi zeytinin bol olmasından memnun ancak kuraklık nedeniyle zeytinlerin küçük kalmasından şikayetçi. Osmaneli'deki çiftçiler "Gemlik" ve yerli iri çeşit zeytinleri yetiştiriyor. Zeytin hasadında sırık ve tarak yöntemlerini kullanarak ağaç altlarına serdikleri yaygılarla zeytinin zedelenmesini engellemeye çalışan çifçiler, hasat edilen zeytinleri kalitesine göre sınıflandırarak özel firmalara satıyor, dip zeytinleri ise zeytinyağı olarak işliyor.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, zeytinde verimi artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zeytin bahçelerine feromon tuzakları yerleştirerek zararlı zeytin güvesi ve zeytin sineği takibi yapılıyor. Ayrıca çiftçilere kurum tarafından zeytinde üretimi ve kaliteyi arttırmak amacıyla aşılama, budama, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılar ile mücadele konularında uygulamalı ve teorik eğitimler veriliyor.
Vali Şefik Aygöl, Bilecik'in tarımda geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu, yılda 82 farklı ürün yetiştirildiğini ve bazı topraklardan üç ürün elde edilebildiğini belirtti. Bilecik'te 17 bin 500 dekarlık zeytin alanında yaklaşık 2 bin 500 ton rekolte beklendiğini kaydeden Aygöl, bölgedeki sulama ihtiyacına çözüm için DSİ ve ilgili kurumlarla 3 bin dekarlık alan sulanması konusunda bir projenin başlatılacağını söyledi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, Bilecik'in zeytinlerini yerinde işleyerek Türkiye geneline pazarlamayı hedeflediklerini ifade etti. Osmaneli'de yaklaşık 50 çiftçinin 3 bin dekar alanda üretim yaptığını, daha verimli çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Marmarabirlik Osmaneli Temsilcisi Arif Erdoğan, bölgenin bereketli topraklara sahip olduğunu ancak hava şartları nedeniyle rekoltenin düştüğünü söyledi.