Beden Dili Uzmanı Açıkladı: Birinin Size Aşık Olup Olmadığını Gösteren İlk Sinyal Meğer Buymuş

BEDEN DİLİ KENDİNİ ELE VERİR

Aşık olan insanlar, karşısındaki kişinin jest ve mimiklerini taklit etme eğilimindedir. Aşık olan bir kişi, karşısındaki kişiye dokunma ihtiyacı duyar. Bu, el sıkışma, koluna dokunma veya saçlarını düzeltme gibi basit eylemlerle kendini gösterebilir. Ayrıca aşık olan kişinin ayak parmaklarının kıvrılması veya karşıdaki kişiye doğru dönmesi, ilgi ve çekim olduğunu gösterir.



