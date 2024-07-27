Bedavaya Aldı, Fotoğraftaki Ayrıntıyı Öğrenince 2 Milyon Dolara Sattı
Bir ABD vatandaşı, Kaliforniya'da bulunan bir hatıra dükkanına 6 dolar ödeyerek 3 fotoğraf satın aldı. Eve döndüğünde satın aldığı fotoğrafları inceleyen Randy Guijarro, kendisini dolar milyoneri yapacak detayı fark etti.
Randy Guijarro, Kaliforniya'nın Fresno İlçesi'ndeki bir hatıra dükkanından tanesi 2 dolara üç eski fotoğraf satın aldı.
Evine döndüğünde fotoğrafları yakından inceleyen Guijarro, kendisini heyecanlandıran bir detay fark etti. Oldukça eski gözüken fotoğrafta yer alan kişilerin ABD'nin ünlü kanun kaçağı Billy the Kid ve dört çete üyesi ile kız arkadaşlarına ait olabileceğini düşünen Guijarro, hızlıca fotoğrafın gerçek olduğuna dair kanıt toplamaya başladı.
ABD'nin kovboy filmlerine ilham kaynağı olan Billy The Kid, binlerce kişiyi elleriyle boğarak öldürüldüğüne inanılan tarihin en ünlü kanun kaçakları arasında yer alıyor. Billy The Kid, bu şöhretine rağmen 2010 yılına kadar yalnızca tek bir fotoğrafı ile bilinmekteydi.
Kid'e ait bu fotoğraf dışında hiçbir görsel bulunmazken, Randy Guijarro bir eskici dükkanından 2 dolara aldığı fotoğrafın gerçekten de Billy The Kid'e ait olması durumunda çok büyük bir servet kazanabileceğini fark etti.
5 YIL BOYUNCA FOTOĞRAFIN GERÇEK OLDUĞUNU KANITLAMAYA ÇALIŞTI
Randy Guijarro ve eşi, fotoğrafın çok değerli olabileceğini fark etmelerinin ardından ABD'deki birçok müzayede şirketi ile temasa geçti. Anlatılan hikaye ilgi çekici olsa da, kanıtların yetersiz oluşu nedeniyle başlarda bekledikleri teklifi alamayan çift, uzun süre boyunca topladıkları kanıtlar ile fotoğrafın Billy The Kid'e ait olduğunu kanıtladı.
Bu gelişmelerin ardından ABD'de bir müzayede evi, fotoğrafın ünlü ABD'li kanun kaçacağı Billy The Kid'e ait olduğunu teyit etti ve fotoğrafı 5 milyon dolara sigortalattı.
2 DOLARA ALDIĞI FOTOĞRAFI 2 MİLYON DOLARA SATTI
Fotoğrafın gerçek olduğunun kanıtlanmasıyla birlikte Billy The Kid'in "Geçmişten beri sadece bir resmi mevcuttur" hikayesi de tarihe karışmış oldu. Fotoğrafa milyarderler tarafından yoğun ilgi gösterilirken, Randy Guijarro, 2 dolara satın aldığı fotoğrafı tam 2 milyon dolara satmış oldu.
Tesadüfen çekilen bu fotoğrafta Billy ve çetesi kriket oynarken görülmektedir.
İLK FOTOĞRAFI 2.3 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI
Uzun süre boyunca Billy The Kid'in tek fotoğrafı olarak bilinen fotoğraf ise ABD'li milyarder William Koch tarafından 2.3 milyon dolara 2011 yılında satın alınmıştı.
Ülkenin en ünlü katili Billy the Kid'in Denver'de düzenlenen açık artırmada 2.3 milyon dolara satılmıştı. Uzun süre Billy The Kid'in tek fotoğrafı olarak bilinen görselin, 1880 sonu veya 1881 başında 25 cent ödeyerek çekildiği belirtilmişti..
Açık artırmayı kazanan William Koch adlı milyarder ise büyük bir servet vererek neden böyle bir fotoğraf satın aldığı sorusuna yanıt vermemişti.
Efsanelere göre Billy the Kid'in yaşı kadar, yani 21 kişiyi öldürdüğü belirtiliyor.
Gerçek ismi Henry McCarty olan Billy the Kid, 23 Kasım 1859'da New York'ta doğdu. 1881'de şerif Patt Garrett tarafından Fort Summer'da yakalandıktan sonra öldürüldü.