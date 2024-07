Bedavaya Aldı, Fotoğraftaki Ayrıntıyı Öğrenince 2 Milyon Dolara Sattı

Randy Guijarro, Kaliforniya'nın Fresno İlçesi'ndeki bir hatıra dükkanından tanesi 2 dolara üç eski fotoğraf satın aldı.

Evine döndüğünde fotoğrafları yakından inceleyen Guijarro, kendisini heyecanlandıran bir detay fark etti. Oldukça eski gözüken fotoğrafta yer alan kişilerin ABD'nin ünlü kanun kaçağı Billy the Kid ve dört çete üyesi ile kız arkadaşlarına ait olabileceğini düşünen Guijarro, hızlıca fotoğrafın gerçek olduğuna dair kanıt toplamaya başladı.



ABD'nin kovboy filmlerine ilham kaynağı olan Billy The Kid, binlerce kişiyi elleriyle boğarak öldürüldüğüne inanılan tarihin en ünlü kanun kaçakları arasında yer alıyor. Billy The Kid, bu şöhretine rağmen 2010 yılına kadar yalnızca tek bir fotoğrafı ile bilinmekteydi.