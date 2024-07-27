Bedavaya Aldı, Fotoğraftaki Ayrıntıyı Öğrenince 2 Milyon Dolara Sattı



Kid'e ait bu fotoğraf dışında hiçbir görsel bulunmazken, Randy Guijarro bir eskici dükkanından 2 dolara aldığı fotoğrafın gerçekten de Billy The Kid'e ait olması durumunda çok büyük bir servet kazanabileceğini fark etti.

5 YIL BOYUNCA FOTOĞRAFIN GERÇEK OLDUĞUNU KANITLAMAYA ÇALIŞTI

Randy Guijarro ve eşi, fotoğrafın çok değerli olabileceğini fark etmelerinin ardından ABD'deki birçok müzayede şirketi ile temasa geçti. Anlatılan hikaye ilgi çekici olsa da, kanıtların yetersiz oluşu nedeniyle başlarda bekledikleri teklifi alamayan çift, uzun süre boyunca topladıkları kanıtlar ile fotoğrafın Billy The Kid'e ait olduğunu kanıtladı.



Bu gelişmelerin ardından ABD'de bir müzayede evi, fotoğrafın ünlü ABD'li kanun kaçacağı Billy The Kid'e ait olduğunu teyit etti ve fotoğrafı 5 milyon dolara sigortalattı.