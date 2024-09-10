Banyodaki Küf, Kir ve Kokuyu Anında Yok Ediyor: Hem Doğal Hem Çok Basit Yöntem

Banyolar, evin en az havalandırılan ve sürekli nemli kalan alanlarından biri olduğu için küf oluşumuna zemin hazırlıyor. Su buharı dışarıya çıkamadığında duvarlarda birikerek nem oranını artırır ve bu durum küf oluşumuna neden olur. Küf sadece evin estetik görünümüne zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda sağlığımızı da tehdit eder. Solunan küf sporları, ciğerlerimize zarar verebilecek gazlar yayabilir. Bu nedenle, küf oluşumu fark edildiğinde hızlıca önlem almak büyük önem taşıyor.