Ballı Süt Faydalı mı? Etkisini Duyan Bir Daha İçmiyor
Ballı sütün sağlığa etkileri üzerine yaygın inanışlar yeniden gündemde. Solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği düşünülen bu karışımın, sanıldığı kadar faydalı olmadığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Süt, kalsiyum ve D vitamini içeriğiyle kemik sağlığına destek olurken, karbonhidratları sayesinde enerji vererek vücudun düzgün çalışmasına yardımcı olur.
ALZHEİMER RİSKİNİ AZALTABİLİR
Düzenli süt tüketimi, tip 2 diyabet riskini azaltabilir ve potasyum içeriği sayesinde kardiyovasküler hastalık riskini düşürebilir. Ayrıca, sütün besin değerleri yaşlanmaya bağlı bilişsel gerilemeyi önleyebilir, Alzheimer riskini azaltabilir.
BAL ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR
Bal ise antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleriyle boğazı yumuşatarak öksürüğe iyi gelir, üst solunum yolu enfeksiyonlarında rahatlatıcı etki sağlar. Antioksidan içeriği, iltihap oluşumunu önleyerek kalp hastalıkları ve kanser riskini azaltır. Bal ayrıca sindirim sistemi sorunlarını hafifletebilir ve beyin fonksiyonlarını korumada etkilidir. Yanık ve yara tedavisinde topikal kullanımının iyileştirici etkileri de bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir.
BAL VE SÜT KARIŞIMINA DİKKAT
Peki, bal ve süt birlikte tüketilmeli mi? Uzmanlara göre, ballı süt düşündüğünüz kadar faydalı değil. Bal, sıcak sütle karıştığında protein ve mineral değerlerini kaybediyor. Bu nedenle, balın tek başına tüketilmesi daha doğru bir tercih olarak öne çıkıyor. Solunum yolu rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz, ballı süt yerine sütü ve balı ayrı ayrı tüketmek, sağlığınıza daha iyi gelebilir.