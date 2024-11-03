Ballı Süt Faydalı mı? Etkisini Duyan Bir Daha İçmiyor

BAL VE SÜT KARIŞIMINA DİKKAT

Peki, bal ve süt birlikte tüketilmeli mi? Uzmanlara göre, ballı süt düşündüğünüz kadar faydalı değil. Bal, sıcak sütle karıştığında protein ve mineral değerlerini kaybediyor. Bu nedenle, balın tek başına tüketilmesi daha doğru bir tercih olarak öne çıkıyor. Solunum yolu rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz, ballı süt yerine sütü ve balı ayrı ayrı tüketmek, sağlığınıza daha iyi gelebilir.