Balıklıgöl'ün sırrı nedir? İşte balıkların hikayesi...
Şanlıurfa şehir merkezinin güneybatısında yer alan Balıklıgöl, 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindedir, derinliği ise 3-5 metre civarındadır. Balıklıgöl'ün içerisinde efsanelerde geçen kutsal balıklar bulunur.
Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde taşan ve gündeme gelen Balıklıgöl ile ilgili birçok efsane bulunuyor.
Balıklıgöl'ün içerisinde kutsal balıkların özelliği nedir ve neden yenmezler?
Balıklıgöl diğer adıyla Aynzeliha ve Halil-Ür Rahman Gölü olarak bilinir. İslam haricinde Yahudi ve Hristiyan dinlerinde de Balıklıgöl'ün yeri önemlidir. Efsaneye göre Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra, mucize gerçekleşir ve etraf gül bahçesine dönüşür. Bu mucizenin gerçekleştiği yerin Balıkgöl ve çevresi olduğuna inanılır.
BALIKLARIN TÜRÜ NEDİR?
Efsanelere konu olan gölün içerisindeki balık türleri sazandır. Bu balıklara halk arasında saygı duyulur ve kesinlikle yenilmez. Rivayete göre, Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra, Nemrut'un kızı Zeliha'da Hz. İbrahim'i çok sevdiği için ateşe atılmasına dayanamaz ve kendisini ateşe atar, odunlar balığa ve Zeliha suya yani Balıkgöl'e dönüşür.
BALIKLIGÖL'DEKİ BALIKLAR NEDEN YENMEZ?
Halk arasında balıkların kutsal olduğuna inanılır ve yiyenlerin hastalandığı söylenir.