Balıklıgöl'ün sırrı nedir? İşte balıkların hikayesi...

BALIKLARIN TÜRÜ NEDİR?

Efsanelere konu olan gölün içerisindeki balık türleri sazandır. Bu balıklara halk arasında saygı duyulur ve kesinlikle yenilmez. Rivayete göre, Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra, Nemrut'un kızı Zeliha'da Hz. İbrahim'i çok sevdiği için ateşe atılmasına dayanamaz ve kendisini ateşe atar, odunlar balığa ve Zeliha suya yani Balıkgöl'e dönüşür.