Balıkçılardan Beklenen Tavsiye Geldi: 1 Tutam Ekleyen Her Gün Yemek İstiyor

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, palamudun tuzlama zamanının geldiğini belirterek, “Bu sene palamudun bol olacağı görüntüsü var. Vatandaş ne kadar erken tuzlarsa o kadar iyi. Çünkü palamut bir anda kaybolabilir, bir anda çoğalabilir. Ne olacağı belli olmaz. Palamut balığı hızlı bir balık. İki gün bol gözükür, üçüncü gün çok az olur. Palamudun bolluğu, diğer balık çeşitlerinin fiyatını da düşürdü. Mezgit 100 TL'ye, istavrit ise 50 TL'ye kadar geriledi. Geçtiğimiz günlerde bu fiyatlar 250 TL'ye kadar çıkabiliyordu. Sezonun en uygun fiyatları diyebiliriz” dedi.

Bir diğer balıkçı esnafı Mehmet Örseloğlu da palamudun bolluğuna dikkat çekerek, “Bu sene palamut bol, inşallah böyle devam edecek. Palamudun bol olduğu yerde hamsi az olur, bugün var yarın olmayabilir” ifadelerini kullandı.

Balıkçılar, sezonun henüz başında olmasına rağmen tezgâhları süsleyen palamut bolluğunun sürpriz olduğunu belirtirken, bu durumun uzun sürmeyebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle tuzlama yapmayı düşünen vatandaşlara, balığın ani şekilde kaybolabileceğini hatırlatan esnaf, fırsat varken değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.