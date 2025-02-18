Balığı Böyle Pişirince Faydası 20 Kat Artıyor: Fırın, Izgara Ya da Kızartma Değil

BALIK NASIL HAŞLANIR?

Balığın haşlama yöntemini uygularken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Taze balık seçimi önemlidir. Balığı temizleyip derisini sıyırın ardından bir tencereye yeterli miktarda su koyup kaynatmaya başlayın. Su kaynadığında balığınızı suya ekleyin. Daha fazla aroma ve lezzet için suya tuz, karabiber, limon dilimleri, defne yaprağı ve kekik ekleyebilirsiniz.

Balığın türüne göre haşlama süresi değişebilir ancak genellikle 5-10 dakika arasında pişmesi yeterli olur. Balığı fazla pişirmeyin çünkü uzun süre kaynayan balık, hem besin değerlerini kaybeder hem de dokusu kuruyabilir. Balığın piştiğini anlamanın en iyi yolu, etinin çatlamaya başlaması.