Baldo, Osmancık, Basmati Değil: En Sağlıklı Pirinç Bakın Hangisiymiş

Pirinç, dünya genelinde en çok tüketilen tahıllar arasında yer alır. Ancak tüm pirinç çeşitleri sağlık açısından eşit değildir. Özellikle beyaz pirinç olarak adlandırılan baldo, Osmancık ve basmati gibi çeşitler, işlenme süreçleri nedeniyle bazı besin değerlerini kaybeder.

BEYAZ PİRİNCİN ZARARLARI

Lif Kaybı: Beyaz pirinç, işlenme sürecinde kabukları çıkarıldığı için lif içeriği oldukça düşüktür. Lif ise sindirim sistemi sağlığı, tokluk hissi ve kilo kontrolü için oldukça önemlidir.

Düşük Besin Değeri: Beyaz pirinçte B vitaminleri, mineraller ve antioksidanlar gibi önemli besin maddeleri azalır.

Yüksek Glisemik İndeks: Beyaz pirinç, kan şekerini hızla yükselterek insülin direnci ve tip 2 diyabet riskini artırabilir.

İşlenmiş Besin: Beyaz pirinç, oldukça işlenmiş bir besin olduğu için doğal besin değerleri azalır.