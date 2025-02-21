Bakanlıktan Flaş Google Kararı: Türkiye’de O Özellik Yasaklanıyor
Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Google’ın yorum ve puanlama sistemine ilişkin aldığı yeni kararla birlikte artık işletme, hizmet ve ürünler hakkında değerlendirme yapmayı yasakladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Google kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir karar açıklandı. Donanım Haber’de yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Google ve Google Haritalar’da işletme, hizmet ve ürünler hakkında kullanıcı yorumları ve puanlama yapılmasını yasakladı. Kararın gerekçesi olarak, hizmet almayan kişilerin de yorum yapabilmesi ve bu durumun haksız rekabet ile manipülasyona yol açması gösterildi.
YORUM YAPMAK ARTIK YASAKLANACAK
Reklam Kurulu’nun aldığı karara göre, Google ve Google Haritalar üzerinde herhangi bir işletme ya da hizmet sağlayıcı için yorum ve puanlama yapılamayacak. Ancak, turistik alanlar, parklar ve hizmet sunmayan diğer konumlar için kullanıcıların yorum yapmasına izin verilmeye devam edilecek.
Bu yeni düzenleme ile kullanıcıların yorum yapabilmesi için ürün veya hizmet satın alındığını doğrulama zorunluluğu getirilecek. Örneğin, bir otel hakkında yorum yapmak isteyen kişinin o tesiste konakladığını belgeleyebilmesi gerekecek.
GOOGLE HENÜZ UYGULAYA GEÇMEDİ
Google’ın Türkiye’deki yorum ve puanlama sistemini tamamen kaldırıp kaldırmayacağı henüz netleşmedi. Şirketin, Reklam Kurulu’nun kararını uygulamaya alıp almayacağı merakla bekleniyor. Uzmanlar, eğer karar uygulamaya geçerse Google’ın Türkiye’deki yorum ve derecelendirme özelliğini tamamen kapatabileceğini belirtiyor.
REKLAM KURULU’NDAN RESMİ AÇIKLAMA
Reklam Kurulu, alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Firmanın ‘Tesis Yorumları’ başlığı altında yer verdiği yorum ve puanlamaların, ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapıldığını ilişkin doğrulama yapma yükümlülüğü yerine getirilmeden “Google” sistemleri üzerinden edinilen yorumlar temel alınarak yayınlandığı tespit edildi. Bu durumda, Google sistemi üzerinden tesiste konaklamamış veya bu tesislerden herhangi bir hizmet almayan kullanıcıların da yorum yapabilmesi ve tesisten hizmet aldığını iddia eden kullanıcıların ise bu hizmetleri aldığının kanıtlanmaması nedeni ile doğrulama ve ispat yükümlülüğünün karşılanmasının mümkün olmaması nedeniyle; Google, blog sayfaları vb. nitelikte salt kullanıcıların deneyimlerini yansıttıkları platformlar üzerinden yayınlanan yorumların, mal ve hizmet satışında bulunan internet sitelerinde, konuya ilişkin uyarılara yer verilip verilmemesine bakılmaksızın yayınlanmasının bir haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilerek, durdurma cezasının yanı sıra idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”